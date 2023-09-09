ВСУ держат позиции на левобережье Херсонской области, наступают на Юге: карта боев на 9 сентября

Силы обороны продолжают защищать позиции от врага и наступать на Юге и Востоке нашей страны. Так, украинские защитники удерживают занятые позиции на левом берегу Херсонской области и наступают на Мелитопольском направлении.

Таким образом, за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений украинской армии с оккупантами. Кроме того, враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил в районах населенных пунктов Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Василовки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в Донецкой области.

Для восполнения своих потерь противник продолжает опрокидывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно пользуясь заключенными.

Враг пытался вернуть позиции у Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки: смотрите видео

Нанаправлениях украинские защитники успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток противник предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новокалинового, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Оккупанты пытались наступать на Новокалинове, Красногоровку и Пречистовку: смотрите карту

Какая ситуация на Юге Украины

Нанаправлении Силы обороны имеют инициативу, продолжают оказывать давление на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике и заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В то же время противник перекидывает на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск.

Так, Силами обороны в районе Работиного Запорожской области были отражены более 10 таких попыток.

Россияне пытались вернуть утраченные позиции у Работиного: смотрите карту

Нанаправлении наши защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонской области: смотрите карту

Что происходило по другим направлениям

Силы обороны нанесли мощные потери врагу

Нанаправлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Нанаправлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены 1 состав боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станция радиоэлектронной борьбы противника.