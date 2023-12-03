Оккупанты штурмуют в районах Бахмута и Купянска: карта боевых действий 3 декабря

Наши защитники продолжают удерживать героическую оборону на Востоке. Пока враг не оставляет намерений окружить Авдеевку, ВСУ ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

За прошедшие сутки на фронте произошло 88 боевых столкновений. На каких участках фронта было горячее всего, читайте дальше.

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Непростая ситуация на Востоке

Враг не перестает атаковать на большинстве восточных направлений.

Так, напротивник совершил штурмы в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Здесь Силы обороны отбили 7 вражеских атак.

Оккупанты атакуют возле Синьковки Харьковской области: смотрите на карте

Нароссияне безуспешно пытались перехватить инициативу в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Украинские военные остановили 4 атаки противника.

Наоккупанты активизировались в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Аж 21 атака была отбита нашими защитниками. В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бои в районе Клещеевки Донецкой области: что происходит на фронте

Нароссийские военные не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны препятствуют намерениям противника и наносят ему значительные потери. Безуспешно захватчики наступали в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области. Всего здесь отбито 25 атак.

Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте

Наоккупанты провели неудачные штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. 11 раз враг получил леща от украинских военных.

На Юге ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра

Натоже оказались безуспешными вражеские штурмы в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отбиты 3 атаки.Напротивник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работиного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на, истощая противника вдоль всей линии фронта.

На Севере враг совершает диверсии

НаСилы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.Надароссияне проводят активную диверсионную деятельность для того, чтобы не разрешить Украине перебросить свои подразделения с северной границы на другие участки фронта.

Надаоперативная обстановка остается без существенных изменений.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 складам боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.