Оккупанты штурмуют в районах Бахмута и Купянска: карта боевых действий 3 декабря
Источник:Генштаб
Наши защитники продолжают удерживать героическую оборону на Востоке. Пока враг не оставляет намерений окружить Авдеевку, ВСУ ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
За прошедшие сутки на фронте произошло 88 боевых столкновений. На каких участках фронта было горячее всего, читайте дальше.
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Непростая ситуация на Востоке
Враг не перестает атаковать на большинстве восточных направлений.Так, на Купянском направлении противник совершил штурмы в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Здесь Силы обороны отбили 7 вражеских атак.
Оккупанты атакуют возле Синьковки Харьковской области: смотрите на картеНа Лиманском направлении россияне безуспешно пытались перехватить инициативу в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Украинские военные остановили 4 атаки противника.
На Бахмутском направлении оккупанты активизировались в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Аж 21 атака была отбита нашими защитниками. В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Бои в районе Клещеевки Донецкой области: что происходит на фронте
На Авдеевском направлении российские военные не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны препятствуют намерениям противника и наносят ему значительные потери. Безуспешно захватчики наступали в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области. Всего здесь отбито 25 атак.
Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на картеНа Марьинском направлении оккупанты провели неудачные штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. 11 раз враг получил леща от украинских военных.
На Шахтерском направлении тоже оказались безуспешными вражеские штурмы в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отбиты 3 атаки.
На Юге ВСУ удерживают позиции на левобережье ДнепраНа Запорожском направлении противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работиного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощая противника вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.
На Севере враг совершает диверсииНа Северском да Слобожанском направлениях россияне проводят активную диверсионную деятельность для того, чтобы не разрешить Украине перебросить свои подразделения с северной границы на другие участки фронта.
На Волынском да Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 складам боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.