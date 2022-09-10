Где продвинулись украинские войска в Харьковской области: карта боевых действий

Вооруженные силы Украины успешно продвигаются в Харьковской области, освобождая населенные пункты. В частности, украинский флаг снова подняли над Балаклеей и другими селами.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября сообщил, что наши защитники освободили уже более 30 населенных пунктов Харьковской области. Правда, политик попросил блогеров не спешить с распространением информации, чтобы не навредить контрнаступлению.

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Освобождена Балаклея и ряд сел

Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что силы обороны уже освободили около 30% территории Харьковской области. Взяли в плен огромное количество российских военных. В американском Институте войны утверждают, что по состоянию на 9 сентября ВСУ освободили из-под оккупации около 2500 квадратных километров Харьковщины.

Так, ВСУ освободили Балаклею. Президент обнародовал яркое видеоподтверждение этому. Среди освобожденных сел – Шевченково, Байрак, Граково, Волохов Яр, Новая Гусаровка и т.д.

ВСУ вошли в Купянск

Украинские защитники зашли в Купянск утром. Официально в Генштабе пока не подтвердили освобождение Купянска, но фото наших защитников об этом говорят лучше. В частности, обнародовали фотографии возле мэрии. Кстати, советник главы ОП Михаил Подоляк отмечал, что Купянск – ключевой стратегический город. Через него проходит вся харьковская группировка захватчиков.

Где продвинулись наши военные в Харьковской области – можно увидеть на карте боевых действий. Заметим, что там указано продвижение армии только в тех местах, о которых уже сообщал Генштаб ВСУ. Поэтому в некоторых местах информация может быть устаревшей, поскольку ситуация нуждается в секретности.



Карта боевых действий / Скриншот с сайта

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