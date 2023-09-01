Прорыв под Орехово и наступление россиян на Купянск: как изменилась линия фронта за август

В последний месяц лета 2023 первые результаты наступательной операции украинских сил становятся очевидными, прежде всего на южном направлении. Между тем, россияне организовали масштабную наступательную операцию на Купянск, но пока без особых результатов.

Ключевые результаты военных операций, как украинских сил, так и вражеских, заметны на карте боевых действий. Как изменилась линия фронта за август 2023 года – читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим, опираясь на данные карты DeepStateMAP.

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Прорыв под Орехово

Наступательную операцию к югу от Орехово Силы обороны Украины начали еще в конце весны 2023 года. Впрочем, из-за плотных минных полей и обороны противника быстрого прорыва здесь создать не удалось.

Вместо этого украинские военные в течение всего лета метр за метром выгрызали у врага очередные посадки. Последствия этих упорных наступательных действий мы наконец-то увидели в августе – буквально на исходе лета.

Наши защитники смогли выбить врага из Работино и продолжить свое продвижение за селом дальше в стороны Новопрокоповки (Токмак, Мелитополь) и Вербового (Бердянск, Мариуполь).

В 46-й отдельной артиллерийской бригаде, которая работает на этом направлении, уже успели предупредить , что даже недавний прорыв не означает, что продвижение здесь дальше пойдет быстро и легко. Фактически бои сейчас продолжаются на первой линии обороны врага, а украинские военные прилагают все усилия, чтобы расширить плацдарм наступления.

ВСУ прорвались к линии обороны россиян под Орехово: смотрите карту

Продвижение в сторону Мариуполя

Похожей в прошлом месяце была ситуация и на границе Запорожской и Донецкой областей. Здесь ВСУ продолжают уверенно продвигаться в сторону Мариуполя.

После освобождения Старомайорского, которое произошло еще в июле, освобождение Урожайного было лишь вопросом времени. Так и случилось – в августе Силы обороны Украины зашли в село и вернули его под свой контроль.

Чем ситуация здесь похожа на позиции на Мелитопольском направлении – так это расположением сил. За Урожайным украинские войска фактически вклинились в первую линию обороны россиян, поэтому бои здесь продолжаются тоже прямо на ней.

Перед украинскими силами находятся Завитне Бажання и Старомлыновка. Последнее село имеет уже стратегическое значение, ведь за ним расположена вторая и ключевая линия обороны россиян. За ней вражеская оборона может посыпаться, но перед украинскими войсками еще целые километры хорошо окопанных и заминированных оборонительных сооружений врага.

ВСУ продвигаются в сторону Мариуполя: смотрите карту

Россияне давят на Авдеевку

Это началось не в августе, не в 2023 году, и даже не во время полномасштабного вторжения. Россияне мечтают об Авдеевке еще с 2014 года, когда и развязали войну против нашего государства.

Враг больше всего стремится оттеснить украинские силы подальше от оккупированного им Донецка. Но ему помешает Авдеевский гарнизон. За последние полтора года врагу здесь удавались только тактические продвижения, но дальше украинские силы крепко засели в обороне.

Не изменилась ситуация и в течение августа. Хотя обстановка здесь очень сложна как для украинских военных, так и для противника. Пока же продолжаются кровавые бои, а россияне стремятся окружить Авдеевку.

Россияне наступают на Авдеевку: смотрите карту

ВСУ возвращают южный фланг Бахмута

Практически сразу после провала российской наступательной операции в районе Бахмута зимой – весной 2023 года украинские военные начали здесь свое контрнаступление. Оборона, которую россияне еще не успели обустроить, начала трещать на южном и северном флангах города.

Впоследствии врагу удалось стабилизировать для себя ситуацию к северу от Бахмута. Впрочем, на юге ситуация гораздо более благоприятна для Сил обороны Украины. В августе украинские военные удачно закрепились в Клещиевке, теперь фронт проходит буквально через это село.

В то же время украинские силы смогли зайти в Андреевку и подойти вплотную к Курдюмовке. Как и на остальных участках огромного фронта, ситуация здесь очень сложная, но инициатива на стороне Сил обороны Украины. Если так будет продолжаться, южный фланг обороны россиян окончательно рассыплется и украинские войска будут контролировать южный вход в уничтоженный Бахмут.

ВСУ контрнаступают под Бахмутом: смотрите карту

Наступление на Лиман

Одним из направлений, которое россияне выбрали для своего наступления, стали Белогоровка и Серебрянское лесничество в сторону Лимана. Эти территории украинские военные отбили почти год назад, а ныне враг мечтает вернуть их себе.

По свидетельству наших военных с этого направления, враг превосходит украинские силы здесь в несколько раз. Тем не менее, украинские войска в таких сверхсложных условиях сдерживают вражеское наступление.

В августе россиянам удалось захватить разве что несколько лесопосадок и продвинуться на десятки метров в сторону Белогоровки. Остальные территории остались под украинским контролем.

Россияне наступают на Лиман: смотрите карту

Контрнаступление ВСУ под Сватовым

Еще в июле российские войска внезапно начали наступление из Сватового в сторону Боровой и даже смогли захватить три маленьких села:

Новоегоровка,

Надежда,

Сергеевка.

Но украинские военные сразу же удачно контратаковали, отбросив россиян и четко им продемонстрировав, что о Боровой нечего и мечтать. В августе Силы обороны Украины еще больше развили успех контрнаступления и даже смогли несколько продвинуться в сторону Сватового.

Контрнаступление ВСУ под Сватовым: смотрите карту

Наступление россиян на Купянск

Именно Купянск стал ключевым направлением в наступлении россиян – как на поле боя, так и в информационном пространстве. Здесь враг сосредоточил огромные силы и пытается продвигаться вглубь Харьковской области.

Несмотря на усилия россиян, украинские военные и здесь сдерживают наступления врага, который имеет ощутимое многочисленное преимущество. Так что враг вернулся к старой тактике – информационному наступлению.

Сначала за дело взялись телеграм-каналы российских военкоров. Они начали отчитываться о "взятии" Синьковки, а за ней и самого Купянска. Впрочем, информация абсолютно фейковая, никаких доказательств у пропагандистов так и не нашлось.

В дальнейшем российская машина пропаганды попыталась влиять на украинскую аудиторию. В украинском информационном поле пытались продавить нарратив, что военно-политическое командование Украины настолько сконцентрировано на наступлении на Юге, что Купянск "решили просто сдать".

Но как бы ни пытались враги, над Купянском до сих пор развевается украинский флаг. Правда, враг буквально уничтожает город – военные говорят, что в Купянске сегодня гораздо опаснее, чем непосредственно "на нуле".

Наступление россиян на Купянск: смотрите карту