Бьют по россиянам всем, чем есть: в ВСУ рассказали, какая ситуация на линии Сватово – Кременная

Украинские военные атакуют оккупантов в направлении Сватово – Кременная. ВСУ пытаются вытеснять оккупантов при малейшей возможности.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его словам, по направлению Сватово – Кременная ВСУ уже давно перехватили инициативу.

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Больше всего ВСУ бьют по россиянам артиллерией

Череватый подчеркнул, что на этой линии ВСУ диктуют условия оккупантам и контролируют ее огнем. Сообщается, что наши воины ежесуточно наносят серьезный вред россиянам.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что наши воины бьют по россиянам всеми видами вооружения, но в первую очередь артиллерией и ракетами.

Череватый отметил, что украинские военные высокоточными системами поражают логистику, личный состав, технику и штабы врага. Он добавил, что на этой линии инициатива за Украиной и при малейшей возможности ВСУ вытесняют врага.

Что известно о ситуации на линии Сватово – Кременная

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал, что ВСУ постепенно продвигаются на направлении Сватово – Кременная благодаря замерзшей земле.

Гайдай отметил, что в ближайшее время озвучат "очень положительные" новости, которые позволят "развивать успех на определенных направлениях". В то же время он подчеркнул, что ВСУ тяжело даются каждые 50 – 100 метров освобожденной Луганщины, но "конечно, есть успехи".

Сообщалось, что на Сватовско-Кременском направлении оккупационные войска России находятся в глухой обороне. В районе Кременной произошло перемещение линии фронта.

Так, севернее города вблизи населенных пунктов Песчаное и Житловка захватчики немного оттеснили наши подразделения. Это ситуативное улучшение произошло исключительно из-за того, что оккупанты бросают туда бешеное количество личного состава.

Карта боевых действий в Луганской области