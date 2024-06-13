Россияне нарастили усилия на Кураховском направлении: карта боевых действий на 13 июня

Продолжаются 841 сутки борьбы Украины против российской агрессии. В целом по свой линии фронта с начала суток 13 июня зафиксировали уже 37 боевых столкновений.

В Генштабе ВСУ рассказали, что россияне успели осуществить 12 авиационных ударов с применением 17 КАБов. Также они более 580 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты.

Смотрите также "Одна волна штурма следует за другой": россияне сильно давят в районе Часового Яра

Какая ситуация на фронте

НаРоссия 2 раза безуспешно атаковала позиции ВСУ вблизи Глубокого и Тихого.

Россия атаковала возле Глубокого: смотрите на карте

На Купянском направлении оккупанты 1 раз попытались штурмовать в районе Стельмаховки. Впрочем, они там потерпели неудачу и отступили. Сейчас продолжаются боестолкновения неподалеку Синьковки и Петропавловки. Ситуация контролируется ВСУ.

Продолжаются бои вблизи Синьковки и Петропавловки: смотрите на карте

НаВСУ отбили российскую атаку возле Грековки. К счастью, потерь позиций не допущено.

Россия штурмовала позиции ВСУ возле Грековки: смотрите на карте

Натакже безуспешно для России закончился штурм украинских оборонительных рубежей возле Верхнекаменского.

Россия штурмовала позиции ВСУ в районе Верхнекаменского: смотрите на карте

Нас начала текущих суток зафиксировано уже 5 боевых столкновений, 3 из которых были успешно отбиты вблизи Андреевки. Еще 2 боестолкновения продолжаются сейчас у Ивановского. Там ситуация напряженная.

Продолжается бой неподалеку Ивановского: смотрите на карте

Нароссийская армияуже 8 раз атаковала позиции ВСУ, 6 из них вблизи Новоселовки Первой и Новоалександровки отбито. Сейчас еще продолжаются бои в районе Калинового.

Продолжается столкновение вблизи Калинового: смотрите на карте

Нароссияне атаковали в эти сутки больше всего. Там они нарастили усилия и пытаются прорвать нашу оборону у Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Уже 5 атак украинская армия успешно отразила, а 7 – еще продолжаются. Ситуация под контролем ВСУ.

На Кураховском направлении продолжается 7 боев: смотрите на карте

НаРоссия 2 раза пыталась вытеснить ВСУ с занимаемых позиций у Малой Токмачки. Сейчас там продолжается бой.

Сейчас продолжается столкновение возле Малой Токмачки: смотрите на карте

На других направлениях ситуация не претерпела существенных изменений.