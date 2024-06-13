Россияне нарастили усилия на Кураховском направлении: карта боевых действий на 13 июня
Источник:Генштаб
Продолжаются 841 сутки борьбы Украины против российской агрессии. В целом по свой линии фронта с начала суток 13 июня зафиксировали уже 37 боевых столкновений.
В Генштабе ВСУ рассказали, что россияне успели осуществить 12 авиационных ударов с применением 17 КАБов. Также они более 580 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты.
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Какая ситуация на фронтеНа Харьковском направлении Россия 2 раза безуспешно атаковала позиции ВСУ вблизи Глубокого и Тихого.
Россия атаковала возле Глубокого: смотрите на карте
На Купянском направлении оккупанты 1 раз попытались штурмовать в районе Стельмаховки. Впрочем, они там потерпели неудачу и отступили. Сейчас продолжаются боестолкновения неподалеку Синьковки и Петропавловки. Ситуация контролируется ВСУ.
Продолжаются бои вблизи Синьковки и Петропавловки: смотрите на картеНа Лиманском направлении ВСУ отбили российскую атаку возле Грековки. К счастью, потерь позиций не допущено.
Россия штурмовала позиции ВСУ возле Грековки: смотрите на картеНа Северском направлении также безуспешно для России закончился штурм украинских оборонительных рубежей возле Верхнекаменского.
Россия штурмовала позиции ВСУ в районе Верхнекаменского: смотрите на картеНа Краматорском направлении с начала текущих суток зафиксировано уже 5 боевых столкновений, 3 из которых были успешно отбиты вблизи Андреевки. Еще 2 боестолкновения продолжаются сейчас у Ивановского. Там ситуация напряженная.
Продолжается бой неподалеку Ивановского: смотрите на карте
Продолжается столкновение вблизи Калинового: смотрите на картеНа Кураховском направлении россияне атаковали в эти сутки больше всего. Там они нарастили усилия и пытаются прорвать нашу оборону у Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Уже 5 атак украинская армия успешно отразила, а 7 – еще продолжаются. Ситуация под контролем ВСУ.
На Кураховском направлении продолжается 7 боев: смотрите на картеНа Ореховском направлении Россия 2 раза пыталась вытеснить ВСУ с занимаемых позиций у Малой Токмачки. Сейчас там продолжается бой.
Сейчас продолжается столкновение возле Малой Токмачки: смотрите на картеНа других направлениях ситуация не претерпела существенных изменений.