Украинские военные дают российским захватчикам достойный отпор на всех направлениях фронта. В то же время вражеская армия не оставляет попыток продвигаться сразу на нескольких участках линии соприкосновения.

За прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений. Силы обороны сосредотачивают усилия на том, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории.

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Ситуация на Харьковщине

Навраг продолжал наступательные действия и совершил 11 атак за сутки. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Слобожанское, Старица и Волчанск. Украинские войска продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные задачи в Волчанске и держат ситуацию под контролем.Враг испытывает огневое поражение из артиллерии и БпЛА. По уточненной информации, противник потерял примерно 260 человек убитыми и ранеными, а также 40 единиц военной техники.

Враг 11 раз атаковал на Харьковщине: смотрите карту

Ситуация на других направлениях фронта

Нанаши воины отбили 30 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка, Мясожаровка, Новоегоровка и Твердохлебово Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Нанаши воины отбили 5 атак в районах Новосадового и Торского Донецкой области. Наотбили 8 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области. Набыло отражено 19 попыток наступления в районах населенных пунктов Новый, Андреевка, Клищеевка, Курдюмовка и южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Россияне пытаются улучшить тактическое положение: смотрите карту

Набыло горячее всего. Здесь наши защитники за сутки отбили 45 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское, Новоселовка-1, Соловьево, Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Покровском направлении было горячее всего: смотрите карту

НаСилы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Славное, Парасковиевка в Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать нашу оборону. 15 мая наши воины улучшили тактическое положение в районе Победы. Нанаши защитники отбили 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Навраг 4 раза атаковал рубеж обороны в районе Роботино Запорожской области. Потерь наших позиций нет.

Россия давит возле Роботино: смотрите карту

На Приднепровском направлении агрессор не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов побережья реки Днепр. За прошедшие сутки враг совершил 7 напрасных атак.

Силы обороны работают по врагу