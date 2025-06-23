Враг сунет на Курском, Торецком и Покровском направлениях: карта боевых действий на 23 июня

Начались 1216 сутки с начала полномасштабного нападения России на Украину. За прошедшие сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Как изменилась карта боевых действий 23 июня

За минувшие сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 63 авиационных удара, применил 10 ракет и сбросил 76 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6132 обстрелы, в частности 118 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3416 дронов-камикадзе.

Враг бил по районам населенных пунктов Ястребиное, Новая Сечь, Садки Сумской области; Приколотное Харьковской области; Мирное Донецкой области; Каменское, Новоданиловка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Силы обороны же с помощью авиации, ракет и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны Украины сдержали натиск оккупационных войск, отразив 20 атак противника. В течение суток россияне совершили 10 авиаударов, сбросив 17 управляемых авиабомб, а также провели 257 обстрелов, из которых 8 – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Сумщине: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголовка – зафиксировано 7 атак.

Купянское направление было менее активным: украинские бойцы отбили 3 вражеских штурма вблизи Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении противник пытался прорваться 17 раз в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодязи.

На Северском направлении оккупанты 4 раза пытались атаковать вблизи Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении защитники отбили 6 атак у Часового Яра и в направлениях Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении была 21 попытка врага прорвать украинскую оборону в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки.

Ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

Покровское направление остается одним из самых горячих – за минувшие сутки наши подразделения остановили 44 штурмовые действия оккупантов вблизи Малиновки, Миролюбовки, Мирного, Луча, Новосергиевки, Удачного, Котляровки, Муравки и Алексеевки.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении российские войска 10 раз атаковали позиции ВСУ возле Веселого, Шевченко, Багатира и Свободного Поля.

На Ореховском направлении зафиксирована одна атака в направлении Новоандреевки.

Приднепровское направление – 2 попытки штурма завершились безрезультатными для оккупантов.

Гуляйпольское направление прошло без боевых столкновений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не обнаружено.