Горячее всего на Купянском направлении, враг атакует на Востоке: карта боевых действий на 23 мая
Россия не оставляет попыток захватить новые украинские территории и вернуть уже утраченные позиции. В то же время наши военные дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных ударов по позициям наших войск и населенным пунктам, а на фронте состоялось 139 боевых столкновений. Кроме этого, россияне били из артиллерии и РСЗО.
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Ситуация на ХарьковщинеНа Харьковском направлении враг продолжает штурмовые действия. В общем, здесь состоялось 11 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
За минувшие сутки враг потерял на этом направлении 180 человек, из них 46 – убитыми. Также 54 единицы вооружения и военной техники. В частности, уничтожено 2 артиллерийские системы и 5 таких систем повреждены. Также поврежден танк и средство противовоздушной обороны. Кроме того, на севере Харьковщины поражен 1 склад с боеприпасами противника.
Враг пытается наступать на Харьковщине: смотрите карту
Ситуация на других направленияхНа Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до 34. Здесь сравнительно горячее всего. Силы обороны успешно отбили атака в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховка, Грековка, Невское и Макеевка Луганской области.
На Купянском направлении горячее всего: смотрите картуНа Лиманском направлении противник 7 раз пытался прорвать оборону наших военных в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой области. На Северском направлении Силы обороны отбили 10 вражеских атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменка и Выемка Донецкой области. На Краматорском направлении противник 11 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищеевка и Андреевка. Враг успеха не имел.
Что происходит возле Часового Яра: смотрите картуНа Покровском направлении наши воины отбили 32 атаки в районах населенных пунктов Евгеновка, Уманское, Навоселовка-1, Соловьево, Сокол, Новоалександровка. Там враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Покровском направлении отбили 32 вражеские атаки: смотрите картуНа Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Парасковиевка, Георгиевка и Константиновка. Там враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Времовском направлении враг совершил 1 безуспешную попытку прорвать оборону наших войск. На Приднепровском направлении враг и дальше не отказывается от попыток вытеснить наших военных с плацдармов на левобережье Днепра. Враг совершил 9 тщетных атак.
Силы обороны наносят потери врагу и истощают его вдоль всей линии боевого соприкосновения.