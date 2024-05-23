Горячее всего на Купянском направлении, враг атакует на Востоке: карта боевых действий на 23 мая

Россия не оставляет попыток захватить новые украинские территории и вернуть уже утраченные позиции. В то же время наши военные дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных ударов по позициям наших войск и населенным пунктам, а на фронте состоялось 139 боевых столкновений. Кроме этого, россияне били из артиллерии и РСЗО.

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Ситуация на Харьковщине

Навраг продолжает штурмовые действия. В общем, здесь состоялось 11 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.За минувшие сутки враг потерял на этом направлении 180 человек, из них 46 – убитыми. Также 54 единицы вооружения и военной техники. В частности, уничтожено 2 артиллерийские системы и 5 таких систем повреждены. Также поврежден танк и средство противовоздушной обороны. Кроме того, на севере Харьковщины поражен 1 склад с боеприпасами противника.

Враг пытается наступать на Харьковщине: смотрите карту

Ситуация на других направлениях

Наколичество боевых столкновений возросло до 34. Здесь сравнительно горячее всего. Силы обороны успешно отбили атака в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховка, Грековка, Невское и Макеевка Луганской области.

На Купянском направлении горячее всего: смотрите карту

Напротивник 7 раз пытался прорвать оборону наших военных в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой области. НаСилы обороны отбили 10 вражеских атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменка и Выемка Донецкой области. Напротивник 11 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищеевка и Андреевка. Враг успеха не имел.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите карту

Нанаши воины отбили 32 атаки в районах населенных пунктов Евгеновка, Уманское, Навоселовка-1, Соловьево, Сокол, Новоалександровка. Там враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Покровском направлении отбили 32 вражеские атаки: смотрите карту

НаСилы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Парасковиевка, Георгиевка и Константиновка. Там враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Навраг совершил 1 безуспешную попытку прорвать оборону наших войск. Навраг и дальше не отказывается от попыток вытеснить наших военных с плацдармов на левобережье Днепра. Враг совершил 9 тщетных атак.

Силы обороны наносят потери врагу и истощают его вдоль всей линии боевого соприкосновения.