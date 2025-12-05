Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Много продвижений россиян, но ВСУ тоже идут вперед: карты фронта от ISW на 5 декабря

Какова ситуация на фронте на 5 декабря?

За прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 4 атаки противника в районах Избицкого, Прилепки и Синельниково.

На Купянском направлении были 2 атаки, отражены штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении россияне атаковали 9 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Федоровки и Северска.

На Краматорском направлении было 1 боевое столкновение в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 16 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Миколайполье, Торского и в направлении Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 52 штурмовые действия в районах Шахматного, Нового Шахматного, Красного Лимана, Мирнограда, Вольного, Новоэкономичного, Дорожного, Шевченко, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного.

На Александровском направлении противник совершил 19 атак в районах Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степного, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 12 атак россиян в районах Затишья, Гуляйполя и в сторону Прилук.

На Ореховском направлении враг совершил 1 попытку прорвать оборону наших защитников в районе Приморского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Успехи Сил обороны

За 4 декабря авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийские системы противника. Россияне потеряли 1240 человек.