Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Яка ситуація на фронті на 5 грудня?

Протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили 4 атаки противника в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.

На Куп'янському напрямку були 2 атаки, відбито штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 9 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка.

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Федорівки та Сіверська.

На Краматорському напрямку було 1 бойове зіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 16 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 52 штурмові дії у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян у районах Затишшя, Гуляйполя та у бік Прилук.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 спробу прорвати оборону наших захисників у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Успіхи Сил оборони

За 4 грудня авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійські системи противника. Росіяни втратили 1240 осіб.