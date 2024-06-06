Враг давит на Покровском и Времовском направлениях: карта боевых действий на 6 июня

Украинские военные уже 834 сутки подряд продолжают сдерживать бешеный натиск врага по всей линии фронта. Несмотря на огромные потери враг не оставляет попыток оккупировать как можно больше территорий.

За прошедшие сутки зафиксировано 111 боевых столкновений. В целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара – в частности сбросил 47 КАБов.

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Ситуация на фронте

Харьковское направление. Сегодня активных штурмовых действий врага не происходило.

Общие потери захватчиков на этом направлении составили: 179 человек, из них 42 – безвозвратные, и 31 единицу вооружения и военной техники. Уничтожено боевую бронированную машину, одну артиллерийскую систему, девять БпЛА, четыре автомобиля и семь единиц спецтехники. Поврежден – один танк, две артсистемы и пять автомобилей.

Какая ситуация в Харьковской области сейчас: смотрите на карте

Купянское направление. По состоянию на 10:30 продолжаются продолжается вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая.

По уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожено три ББМ и автомобиль.

С начала суток враг атаковал один раз в районе Белогоровки.В районе Клищиевки штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой продолжается.

Россияне не оставляют попыток продвигаться на Востоке: смотрите на карте

Покровское направление. С начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отражены без успеха для противника, шесть боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Также, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили более 440 человек. Уничтожен один танк, три ББМ, семь пушек и минометов, и один наземный дрон.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

. Напряженная ситуация в районах Парасковиевки и Красногоровки, где сейчас продолжаются по два боестолкновения. Ситуация под контролем Сил обороны.С начала суток состоялось уже пять боестолкновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, по состоянию на 10:30 продолжаются боевые действия в районе Урожайного.

Где расположено Урожайное: смотрите на карте

В районе Малой Токмачки действия врага успеха не имели.Враг совершил две неудачные попытки атаковать в районе Крынок. На остальных направлениях враг активных наступательных действий не проводил.