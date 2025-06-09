Россияне штурмуют позиции и более 40 раз атаковали возле Покровска: карта фронта 9 июня

На передовой начались очередные сутки интенсивных боевых действий. Противник наступает на разных напрмяках, где на защите стоят Силы обороны Украины.

За прошедшие сутки военные провели 159 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Купянском направлении за сутки ВСУ отбили 7 атак оккупантов. Штурмовые действия противник проводил в районе Степной Новоселовки, Глушковки и Загрызово.

На Лиманском направлении произошло 15 атак. Россияне пытались продвинуться вперед у Грековки, Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины и в сторону Чернещины, Торского и Серебрянского леса.

Лиманское направление на карте боевых действий: какая там ситуация

На Северском направлении враг четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении было шесть боевых столкновений неподалеку Белой Горы, Предтечиного и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении Силы обороны отражали 19 атак вблизи Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки.

Боевые действия возле Торецка: карта

На Покровском направлении защитники успешно остановили 47 наступательных действий оккупантов в районах Миролюбовки, Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Звериного, Удачного, Орехового, Андреевки и в направлении Мирного, Николаевки, Луча, Новосергиевки, Алексеевки.

Ситуация возле Покровска сегодня: показываем на карте

На Новопавловском направлении за прошедшие сутки отражено 19 атак врага вблизи населенных пунктов Багатир, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь, Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник пытался четыре раза продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении защитники отбили три вражеские атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.

На Приднепровском направлении враг совершил два штурма, чтобы приблизиться к укреплениям украинских войск, но успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 27 атак россиян. Враг нанес по военным 13 авиационных ударов с применением 25 управляемых бомб и совершил 215 артиллерийских обстрелов позиций.

Россияне несут существенные потери в войне с Украиной. Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удар по 17 районах сосредоточения личного состава и техники, уничтожив три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БпЛА и станцию РЭБ врагов. Среди личного состава оккупанты за сутки потеряли 970 человек.