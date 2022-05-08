Основное направление удара – Донбасс: карта боевых действий по состоянию на 8 мая

Продолжается 74-й день полномасштабного вторжения России. Как выглядит карта боевых действий, можно увидеть дальше.

Интенсивные бои продолжаются на Юге и Востоке. Враг не прекращает свое наступление и до сих пор не оставил свою коварную главную цель – захватить всю Украину, сообщает 24 канал.

В тему ВСУ отошли от Попасной, – Гайдай о ситуации на фронте

Ситуация в Харьковской области

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о происходящем вокруг города Харькова и в регионе. Ведь раньше заявляли о контрнаступательных действиях ВСУ в этой области. Поэтому враг сосредоточил все свои силы на том, чтобы не дать нашим войскам продвинуться дальше. Но ему это не удастся, потому что наши воины преследуют цель гнать российских оккупантов с нашей земли вплоть до границы России.

Продолжают россияне свои коварные обстрелы и на Слобожанском направлении. Пострадали населенные пункты Прудянка, Слатино и Циркуны. Возле Казачьей Лопани российские захватчики оборудовали свои позиции. С Изюмского направления россияне хотят наступать на Славянск.

Что происходит на Донбассе

Бои в этом регионе можно без сомнения назвать наиболее горячими и кровавыми. Именно на границы Луганской и Донецкой областей хочет выйти враг. Такие же планы у россиян по временно оккупированной Херсонщине, чтобы иметь себе сухопутный коридор в оккупированный Крым.

В Генштабе сообщают, что в Донецкой области группировка российских оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

Также продолжает оставаться сложной ситуация в Мариуполе. Там россияне по-прежнему блокируют наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Они штурмуют предприятие, открывая огонь артиллерии и танков. Напомним, что Ирина Верещук накануне заявляла, что с завода удалось эвакуировать всех скрывавшихся там гражданских.



Карта боевых действий в Украине на 8 мая / Фото Liveuamap

Гайдай о ситуации в Луганской области

О происходящем в Луганской области непременно отчитывается глава ОВА Сергей Гайдай. Регион обстреливают просто беспощадно. По селу Белогоровка нанесли удар. Российские оккупанты попали в местную школу, где прятались люди. Погибших может быть примерно 60 человек, школа просто сложилась.

В соседнем Шипилово россияне попали в двухэтажный дом. По словам Гайдая, там в подвале скрывались 11 человек. У них были шансы выжить именно из-за этого. Об их судьбе спасатели сообщат после того, как разберут завалы.

Гайдай также отметил, что Вооруженные Силы Украины не оставляют россиян без мести за наши города и убитое мирное население. Враг несет большие потери, ворвавшись на нашу землю. Больница в оккупированном Луганске забита телами ликвидированных и тяжелораненых захватчиков. У последних есть шанс стать "200-ми" за неимением лекарств.

Убедитесь в потерях российских захватчиков: смотрите видео