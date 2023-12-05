Враги хотели выбить позиции у Работино: обзор карты боевых действий 5 декабря

В настоящее время, 5 декабря, продолжаются 650 сутки полномасштабной войны России против Украины. За минувшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения.

Оккупанты пытаются идти в наступление на разных направлениях. Они регулярно обстреливают позиции украинских воинов и дома мирных украинцев.

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Оккупанты продолжают обстрелы Украины

Всего в сутки враг нанес 8 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданских. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" украинские защитники отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак захватчиков в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 11 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Также защитники успешно отбили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наносить оккупантов в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Согласно данным Генштаба, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 7 по артиллерийским средствам оккупантов.

В общем за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1030 оккупантов. Таким образом, потери врага в живой силе с 24 февраля 2022 года выросли до 333 840.

в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу и наносят удары по тылу врага.