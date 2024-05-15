ВСУ сместились возле Волчанска и Липцов на Харьковщине, бои продолжаются: карта фронта 15 мая

В Генштабе отмечают, что ситуация на фронте остается сложной, однако контролируемой. Россия использует свое преимущество в живой силе и технике и, при поддержке авиации, интенсивно атакует позиции наших защитников. Однако украинские воины изо всех сил сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.

Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты концентрируют свои усилия в Харьковской области. А также на Краматорском и Покровском направлении Донецкой области, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация на фронте 15 мая

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 166 боевых столкновений. Это вдвое больше, чем в такой же день неделю назад.

количество вражеских атак возросло до 18. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (территория России) – Волчанск. На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и вражеского штурмароссийские войска совершили 9 атак неподалеку Спирного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки.

На Купянском направлении зафиксировано 25 атак, в частности в районах Синьковки, Ольшанки, Петропавловки, Берестового и Мясожаровки и других. Успеха враг не имеет. Более того, ВСУ смогли восстановить утраченные ранее позиции на некоторых направлениях.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районах населенных пунктов Ивановки и Терны. Продвижение врага не допущено.

На Покровском направлении отражали 61 атаку врага в районах Александрополя, Калинового, Новоалександровки, Соколя, Уманского, Нетайловки, Евгеновки, Новоселовки Первой Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 9 вражеских атак. Противник сосредотачивает свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак возросло до 24. Враг пытался улучшить свое тактическое положение при поддержке авиации. Однако украинские воины пытались тоже улучшить свое положение и имели успех.

Донецкой области защитниками успешно отражено 9 атак врага в районах Водяного и Старомайорского. ВСУ имели успех в улучшении своего положения.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили 4 атаки врага в районе Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты до сих пор пытаются выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Враг 5 раз атаковал украинских защитников вблизи Крынков, успеха не имел.

На других направлениях особых изменений в обстановке не произошло.

Потери врага продолжают расти

Наши воины продолжают наносить российским войскам большие потери в живой силе и технике и эффективно истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству, 1 средству ПВО, 1 РЛС, 1 складу боеприпасов, 1 ЗРК и 6 районах сосредоточения личного состава противника.