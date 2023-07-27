ВСУ отбили атаку возле Клещиевки, враг хочет вернуть Старомайорское: карта боев за 27 июля
27 июля 2023, 08:37Читати новину українською
Украинские военные продолжают ведение наступательных операций на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время Силы обороны сдерживают наступление врага на Купянском и Лиманском направлениях.
За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут большие потери.
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Оккупанты наступали возле Новоселовского и ДибровыНа Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Западное, Фиголевка, Табаевка, Тополи и Подолы Харьковской области.
Оккупанты наступали возле Новоселовского: карта боевНа Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка – Донецкой.
Россияне наступали в районе Дибровы: карта боев
Силы обороны отразили наступление россиян возле Хромового, Дружбы и КлещиевкиНа Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиаудар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.
Карта боев на Бахмутском направленииНа Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
Карта боев в районе АвдеевкиНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
Карта боев в районе МарьинкиНа Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Ровнополя, Благодатного и Старомайорского. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.
Карта боев в районе Старомайорского