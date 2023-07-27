ВСУ отбили атаку возле Клещиевки, враг хочет вернуть Старомайорское: карта боев за 27 июля

Украинские военные продолжают ведение наступательных операций на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время Силы обороны сдерживают наступление врага на Купянском и Лиманском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут большие потери.

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Оккупанты наступали возле Новоселовского и Дибровы

противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Западное, Фиголевка, Табаевка, Тополи и Подолы Харьковской области.

Оккупанты наступали возле Новоселовского: карта боев

противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка – Донецкой.

Россияне наступали в районе Дибровы: карта боев

Силы обороны отразили наступление россиян возле Хромового, Дружбы и Клещиевки

наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиаудар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Авдеевки

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Ровнополя, Благодатного и Старомайорского. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Старомайорского

Какая ситуация на остальных направлениях фронта

противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиаудары в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение.

оперативная обстановка без значительных изменений.противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.