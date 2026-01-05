Обе стороны продвинулись в Донецкой области: обзор и карты фронта от ISW

Бои на фронте в Украине продолжаются. По состоянию на 4 января украинские войска продвинулись вблизи Покровска, тогда как Россия – в тактическом районе Константиновка –Дружковка.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

По данным аналитиков, россияне наступали на севере Сумщины 4 января, однако продвижение не зафиксировано. Бои шли вблизи Алексеевки, Варачино, Новониколаевки и Грабовского.

На севере Харьковской области ситуация оставалась без изменений, заверили в ISW. Россия атаковала в районе Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы, Прилипки и Лимана. По данным российских милблогеров, украинские войска контратаковали у Волчанских Хуторов.

Также россияне наступали в районе Большого Бурлука, а также на Купянском направлении. Бои продолжались вблизи Синьковки, Фиголевки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Подтвержденного продвижения аналитики не зафиксировали.

Без изменений оставалась ситуация и на Славянско-Лиманском и Северском направлениях. Российские войска атаковали у Торского, Заречного, Дробышево, а также вблизи Северска и окружающих населенных пунктов. Результата оккупанты не достигли.

Изменения на фронте на 4 января / Карты ISW

В то же время, как сообщили в ISW, геолокационные записи за 4 января свидетельствуют о тактическом продвижении россиян вдоль трассы Н-20 Константиновка – Дружковка, к северо-востоку от Яблоновки.

На Добропольском направлении наступления России успеха не имели. Бои продолжались вблизи Шахматного, Кучерова Яра и Заповедного.

Также есть продвижение и Украины. По оценкам ISW, защитники продвинулись на Покровском направлении. ВСУ достигли успеха в центральной части Родинского и на юге Гришино.

На Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупационные войска продолжали атаки, однако без изменений линии фронта.

