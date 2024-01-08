Россияне прут на Авдеевку и Синьковку: как за неделю изменилась карта фронта
Российские войска продолжают активные наступательные действия на многих направлениях. Для врага это стоит больших потерь, но, похоже, он не планирует останавливаться.
О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 1 – 7 января, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.
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Бои возле Марьинки
На оккупацию Марьинки у россиян ушло почти 10 лет. Именно так, первые попытки были еще сразу после начала агрессии в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения в 2022 году они лишь обострились. Лишь к концу 2023 года враг смог занять руины полностью уничтоженного города.
Но на этом российские войска не собираются останавливаться. Враг пытается продвинуться в сторону Курахово. В частности, в течение последней недели он прибег к активным попыткам штурма Георгиевки. Впрочем, украинские защитники смогли отразить атаки.
Россияне наступают в сторону Георгиевки: смотрите карту
Наступление россиян на Авдеевку
Также враг не покидает своих попыток окружить и захватить Авдеевку. Поля вокруг города уже много месяцев покрыты телами российских штурмовиков, но это не имеет никакого значения для Кремля, которому больше всего нужна хоть какая-то "победа" накануне президентских выборов.
В частности, в течение прошлой недели россияне вели активные действия в районе Степового, а также пытались продвигаться на юг со стороны Веселого. Также незначительные успехи у врага были в районе Водяного и Песков на южном фланге Авдеевки.
Наступление россиян на Авдеевку: смотрите карту
Неудачные попытки штурма Синьковки
Еще в начале осени 2023 года враг сконцентрировал большое количество сил и средств на Купянском направлении. Ключевая задача – снова захватить Купянск-Узловой, который являлся важным логистическим центром россиян до Харьковской операции в сентябре 2022 года.
Впрочем, Силы обороны смогли за год успешно выстроить линию обороны на этом направлении. Так что планам врага так и не суждено было осуществиться. Вместо захвата Купянска, уже многие месяцы россияне безуспешно пытаются оккупировать хотя бы небольшую Синьковку. В ее окрестностях сейчас настоящее кладбище вражеской техники.
Несмотря на огромные потери, намерение врага захватить Синьковку до конца 2023 года провалилось. Сейчас россияне продолжают свои штурмовые действия, но до сих пор безуспешно.
Наступление россиян на Синьковку: смотрите карту
Обратите внимание! Спокойных участков на фронте сегодня практически нет. Враг уже несколько месяцев пытается наступать по всей линии фронта.
В таких условиях нашим защитникам требуется регулярная поддержка. Этим занимается, в частности, наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды украинских военных.