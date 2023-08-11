Россияне давят под Купянском и Бахмутом: карта боевых действий по состоянию на 11 августа

Российские военные наступают на Купянском направлении, однако Силы обороны Украины сдерживают оккупантов. Также враг движется на Авдеевку и Марьинку.

Российские оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции в районе Старомайорского, однако безуспешно. В течение суток произошло 34 боевых столкновений.

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На каких направлениях наступают россияне

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надии и южнее Новоселевской Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Новоселовского

противник нанес авиационные удары в районах Макеевки, Невского, Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Богдановки

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Авдеевки

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Марьинки

враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. В районе указанного населенного пункта нанес авиационный удар. Кроме этого, артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное Донецкой области.

Карта боев в районе Старомайорского

враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.противник нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.оперативная обстановка без значительных изменений.противник нанес авиационные удары в районах Степного, Константиновки, Поповки и Александровки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.