Широкое наступление россиян на Востоке, ВСУ отразили многочисленные атаки: обзор карты боев за 12 октября
12 октября 2023, 09:08Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска перешли в наступление на многих направлениях на Востоке Украины. Основные силы россияне сосредотачивают вокруг Авдеевки.
Только за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Украинские военные отражали атаки россиян и вместе с тем имели успех на Бахмутском направлении.
Смотрите также Россияне снова пошли в наступление: как за неделю изменилась карта фронта
Силы обороны отразили 25 атак на Лимано-Купянском направленииВ зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
Карта боев в районе СиньковкиНа Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отбили более 15 атак врага.
Силы обороны сдерживают россиян в районе Макеевки: карта боевНа Бахмутском направлении украинские защитники отразили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки Донецкой области.
Карта боевых действий на Бахмутском направлении
Россия мощно наступает на Авдеевском направленииВ зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.
Карта боев на Авдеевском направленииНа Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
Силы обороны отразили атаки в районе Марьинки: картаНа Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.
Россияне наступали у Угледара: картаНа Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
Силы обороны сдерживают россиян в районе Вербового