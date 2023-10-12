Широкое наступление россиян на Востоке, ВСУ отразили многочисленные атаки: обзор карты боев за 12 октября

Российские оккупационные войска перешли в наступление на многих направлениях на Востоке Украины. Основные силы россияне сосредотачивают вокруг Авдеевки.

Только за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Украинские военные отражали атаки россиян и вместе с тем имели успех на Бахмутском направлении.

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Силы обороны отразили 25 атак на Лимано-Купянском направлении

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица"украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Карта боев в районе Синьковки

Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отбили более 15 атак врага.

Силы обороны сдерживают россиян в районе Макеевки: карта боев

украинские защитники отразили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

Россия мощно наступает на Авдеевском направлении

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия"наши защитники мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

Карта боев на Авдеевском направлении

за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Силы обороны отразили атаки в районе Марьинки: карта

враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

Россияне наступали у Угледара: карта

наши защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Силы обороны сдерживают россиян в районе Вербового

Какая ситуация по другим направлениям

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса"Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию. Улучшили тактическое положение в районе западнее Работино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага. В зоне ответственности ОСГВ "Север"оперативная обстановка остается без существенных изменений.противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.