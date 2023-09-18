Освобождение Андреевки и стабилизация фронта: как за неделю изменилась карта боевых действий
Неделя, прошедшая на фронте, прежде всего запомнится стабилизацией линии боевого столкновения на большинстве направлений. Исключением стал разве что южный фланг Бахмута, где Силы обороны Украины имеют значительные достижения.
О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 10 сентября – 17 сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.
Также интересно По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России
Россияне пытаются удержать Вербовое
После увольнения Роботиного Силы обороны Украины в течение нескольких недель пытаются разрешить плацдарм своего наступления на Мелитопольском направлении. Для этого пришлось идти не только в сторону Токмака, но и двигаться по флангам.
Поэтому бои продолжаются на подступах к Новопрокоповке и Вербовому. Украинские военные имеют регулярные частичные успехи, но россияне постоянно взимают резервы, чтобы сдерживать наше наступление.
Как рассказали в 46-й отдельной аэромобильной бригаде, сейчас бои продолжаются практически на окраинах Новопрокопки. Там украинские военные заняли один из важных опорных пунктов врага, но россияне до сих пор контролируют высоты на северо-востоке и востоке от села.
Зато в случае с Вербовым – здесь бои продолжаются уже на подступах к селу. Наши военные уже заходили за первую линию обороны россиян, но не смогли там закрепиться.
Россияне пытаются удержать Вербовое и Новопрокоповку: смотрите карту
Силы обороны освободили Андреевку
После тяжелых боев на южных окраинах Бахмута украинские военные смогли освободить Андреевку. Это удалось сделать силами 3 отдельной штурмовой бригады и прикомандированных к ней подразделений.
Во время освобождения села украинские военные смогли также разгромить 72 мотопехотную бригаду России. Силы обороны ликвидировали начальника разведки бригады, командиров трех батальонов и почти всю пехоту российской бригады вместе с офицерами и численной техникой.
Кроме того, бойцам 3 штурмовой бригады удалось пополнить "обменный фонд" в результате пленения российских военных. Когда село уже было под контролем украинских войск, а россияне сдавались в плен, их "собратья" массированно обстреливали своих же.
Освобождение Андреевки имеет важное тактическое значение. Хотя оно и совсем небольшое, через село проходит линия железной дороги, которая является опорной линией для дальнейшего наступления на Бахмут. Кроме того, теперь украинские войска контролируют высоты к югу от города, что позволяет более эффективно применять дальнобойные средства.
ВСУ освободили Андреевку: смотрите карту
Линия фронта у Сватового стабилизировалась
В последние месяцы россияне пробовали наступать возле Сватового в направлении Новоегоровки. Линия фронта возле деревни регулярно менялась, а отдельные участки регулярно переходили из рук в руки.
На прошлой неделе, по данным DeepState, линию фронта здесь удалось стабилизировать. Россияне при попытках наступать понесли здесь многочисленные потери и снизили темпы.
В настоящее время такая ситуация отражает общую картину по всей линии разграничения. За исключением разве что южного фланга Бахмута и окрестностей Роботиного, на большинстве участков фронт стабилизировался.
Стабилизация фронта возле Новоегоровки: смотрите карту
Обратите внимание! Относительная стабилизация линии фронта никоим образом не означает, что жестокие бои там остановились. Когда нет постоянных штурмов, непрерывно работают артиллерия, авиация и другие средства.
В таких условиях наши военные нуждаются в регулярной поддержке. Для этого работает наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальное сборы на нужды наших защитников.