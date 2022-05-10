Самое тяжелое противостояние – в Донецкой и Луганской областях: карта боевых действий по состоянию на 10 мая

Уже 76 дней украинские бойцы противостоят нашествию россиян. Самые ожесточенные бои на 10 мая продолжаются в Восточной операционной зоне: на Донецком и Слобожанском направлениях, а также заводе "Азовсталь".

О ситуации на главных направлениях на фронте рассказали утром 10 мая в украинском Генштабе. В ВСУ повторяют: цель врага – полный контроль над Донетчиной и Луганщиной, а также – удержание сухопутного коридора с Крымом.

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Какая ситуация по основным направлениям

Враг применяет артиллерию по всей линии соприкосновения. Также велика вероятность нанесения ракетных ударов по гражданской и военной инфраструктуре в украинских областях.

Возможно, россияне совершат диверсии на химических предприятиях, чтобы обвинить в этом украинских военных.

Северское направление

Противники усиленно охраняют границу в Брянской и Сумской областях. Российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня пограничные населенные пункты. Речь идет о Большой Писаревке, Белополье, Краснополье и Юнаковке Сумской области.

Ожидается, что россияне будут проводить демонстративные действия на этом направлении, чтобы сковать наши подразделения и не допустить их перемещения.

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Слобожанское направление

Враг поддерживает в полной готовности подразделения и силы ПВО на территории Белгородской области. Главная цель агрессора – не допустить продвижение наших войск в направлении государственной границы. На Изюмском направлении противник пополняет запасы горючего и боеприпасов.

Донецкое направление

Российские войска готовятся к наступлению в Лиман и Северодонецк. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее Северодонецкого района Луганской области. Также ожесточенное противостояние в районе Каменки Ясиноватского района Донецкой области.

Южнобужское направление

Враг продолжает применять артиллерию и авиацию против "Азовстали". Продолжаются боевые действия.

Здесь враг не проводил активных боевых действий, однако обстреливал наши войска. Также россияне готовятся к штурмовым действиям, чтобы улучшить свое тактическое положение.

Корабельные группировки России изолируют районы боевых действий и наносят ракетные удары. Также они блокируют гражданское судоходство.

Волынское и Полесское направления

Здесь активных действий не было. Белорусские войска прикрывают государственную границу в Брестской и Гомельской областях.

Карта боевых действий в Украине на 10 мая / Фото Liveuamap

Какие успехи наших военных в Донецкой и Луганской областях

Украинские защитники успешно отразили 15 атак врага.

Уничтожили:

– 1 зенитный ракетный комплекс,

– 9 танков,

– 3 артиллерийские системы,

– 25 единиц боевой бронированной техники,

– 3 единицы специальной инженерной техники,

– 3 автомобиля врага.

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