Бои за Песчаное на Харьковщине, враг безуспешно штурмует левый берег Днепра: карта фронта 23 июля

Сейчас бои идут по всей линии фронта. Самая горячая ситуация сейчас на Покровском направлении. Также российские оккупанты активны на Краматорском направлении.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

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Ситуация на фронте по состоянию на 23 июля

произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.враг атаковал 11 раз неподалеку Новосергиевки, Макеевки, Невского Тернов, Торского, а также Серебрянского леса.украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Орехово-Васильевки, Выемки и Переездного. Всего произошло восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 30 раз в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клищеевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отбили 43 штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчье, Яснобродовка, Уманское и Калиновое. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 17 атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

враг совершил 1 штурм неподалеку Водяного.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь состоялось три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

ситуация существенных изменений не претерпела.Россия сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.