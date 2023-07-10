ВСУ продвигаются возле Клещиевки и Новодаровки: изменения карты боевых действий за неделю

Силы обороны Украины через неделю боев продолжили свои наступательные действия и продолжают продвигаться, отвергая врага. Уже несколько недель наибольшие успехи заметны в Запорожской и Донецкой областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 2 – 9 июля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим, опираясь на данные карты DeepStateMAP.

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ВСУ уже под Клищиевкой

За последнюю неделю самой частой темой обсуждений были бои вокруг Клещиевки, к югу от Бахмута. За прошедшие 7 дней наши военные смогли занять ряд господствующих высот к западу от села.

Россияне вынуждены оттягивать свои резервы и сразу бросать в бой, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины. Но наши воины уверенно двигаются по этому направлению метр за метром.

Сейчас Клещиевку от украинских военных отделяют немногочисленные лесопосадки в "серой" зоне и небольшое лесничество, пока занятое врагом.

Продвижение украинских войск в сторону Клищиевки: смотрите карту

Успехи к северу от Бахмута

Определенных успехов Вооруженные Силы Украины смогли добиться и к северу от Бахмута. За последнюю неделю наши военные смогли отбросить врага в районе между Берховкой, Ягодным и Хромовым.

Несмотря на успешное отвержение врага, пока неизвестно, смогли ли наши военные улучшить собственное тактическое положение.

ВСУ отбросили россиян к северу от Бахмута: смотрите карту

Россиян отбросили от Новодаровки

Также заметно продвижение украинских военных и на границе Донецкой и Запорожской областей. Здесь наши бойцы смогли отбросить врага от уволенного 2 недели назад Ровно.

Более того, ВСУ успешно "срезали" выступление севернее Приютного. Таким образом, наши военные увереннее закрепились в районе Новодаровки.

Таким образом, продвижение на этом участке с начала июня в глубину враждебных позиций местами составляет уже по 6 – 7 километров.

Россиян отбросили от Новодаровки: смотрите карту

ВСУ закрепляются на Мелитопольском направлении

В течение последней недели Силы обороны Украины также улучшили собственное тактическое положение в районе Пятихаток. До пока оккупированных Жеребянок осталось менее 1 километра.

Кроме того, украинские военные улучшают свое положение и отвергают врага и на участке между Новоданиловкой и пока оккупированным Роботиным.

Продвижение на Мелитопольском направлении: смотрите карту