Перемирием и не пахнет: в Генштабе рассказали о боях на фронте и где самая горячая ситуация

Несмотря на объявленное "перемирие" российская армия на некоторых участках фронта не останавливает штурмовые и наступательные действия. За воскресенье, 20 апреля, уже произошло 45 боевых столкновений с оккупантами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Украинские военные останавливают врагов на всех направлениях и разрушают их планы.

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Что происходит на фронте во время "пасхального перемирия"

С 18:00 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил "30-часовое перемирие" на передовой. Однако, в течение суток противник нанес по территории Украины артиллерийские обстрелы. Россияне запустили КАБы по Миропольскому и Турье Сумской области.

Во время "пасхального перемирия" российская армия не только проводит наступления, но и готовится к усилению боевых действий после завершения тишины. Так на одном из направлений оккупанты расчищают дорогу, убирая остатки ранее уничтоженной техники.

На Лиманском направлении с начала суток произошло два боестолкновения вблизи Надежды и Мирного.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали возле Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Ситуация на Краматорском направлении: показываем на карте

На Торецком направлении российские войска атаковали дважды в районах Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении как всегда враг сохраняет высокую активность. Позиции ВСУ он атаковал 20 раз. Столкновения различной интенсивности продолжались вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Новоалександровка, Елизаветовка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив. Сейчас продолжается два боестолкновения.

Покровское направление – самое тяжелое: карта боевых действий

На Новопавловском направлении российские солдаты пытались двигаться в районе Скудного и в направлении Одрадного.

На Ореховском направлении оккупанты трижды подходили к позициям ВСУ у Малой Токмачки и Степного, но получили отпор.

В Курской области украинские защитники сегодня отбили три атаки россиян, там зафиксировано 12 боестолкновений. Противник нанес 100 артобстрелов, в том числе 7 - из РСЗО.

На Харьковском, Купянском, Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных боевых действий не было.