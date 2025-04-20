Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Українські військові зупиняють ворогів на всіх напрямках та руйнують їхні плани.

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Що відбувається на фронті під час "великоднього перемир'я"

Від 18:00 19 квітня російський диктатор Владімір Путін оголосив "30-годинне перемир'я" на передовій. Однак, протягом доби противник завдав по території України артилерійських обстрілів. Росіяни запустили КАБи по Миропільському та Тур’ї Сумської області.

Під час "великоднього перемир'я" російська армія не лише проводить наступи, але й готується до посилення бойових дій після завершення тиші. Так на одному з напрямків окупанти розчищають дорогу, прибираючи залишки раніше знищеної техніки.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулося два боєзіткнення поблизу Надії та Мирного.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували біля Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори. Одне боєзіткнення триває досі.

Ситуація на Краматорському напрямку: показуємо на карті

На Торецькому напрямку російські війська атакували двічі в районах Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку як завжди ворог зберігає високу активність. Позиції ЗСУ він атакував 20 разів. Зіткнення різної інтенсивності тривали поблизу населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив. Наразі триває два боєзіткнення.

Покровський напрямок – найважчій: карта бойових дій

На Новопавлівському напрямку російські солдати намагалися рухатися в районі Скудного та в напрямку Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі підходили до позицій ЗСУ біля Малої Токмачки та Степового, але отримали відсіч.

В Курській області українські захисники сьогодні відбили три атаки росіян, там зафіксовано 12 боєзіткнень. Противник завдав 100 артобстрілів, зокрема 7 - із РСЗВ.

На Харківському, Куп’янському, Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних бойових дій не було.