Расширение плацдарма на левом берегу и атаки Авдеевки: карта боевых действий за 6 января
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины уже 682 дня отражают напор российской армии, ликвидируя вражеских захватчиков. Россияне не оставляют попыток наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также стремятся выбить ВСУ с левого берега Днепра.
Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 62 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил Обороны и населенным пунктам.
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Боевые ди на Востоке УкраиныНа Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага возле населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Россияне пытаются штурмовать Синьковку: смотрите на картеНа Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника возле Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
Российская активность возле Авдеевки остается высокой: смотрите на картеНа Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.
Оперативная обстановка вблизи Марьинки: смотрите на картеНа Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.
Обстановка на ЮгеНа Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В частности, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий.
Что происходит на Севере УкраиныНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях
Деятельность Вооруженных сил
За прошедшие сутки украинская авиация ударила по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.