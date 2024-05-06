Россияне оккупировали Кисловку, Очеретино и Новокалиново: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. Самой сложной ситуация остается на Авдеевском направлении. Также тяжелые бои идут и на Купянском и Бахмутском направлениях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 29 апреля по 5 мая, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Авдеевское направление

Как и в предыдущие недели, едва ли не самой сложной остается ситуация на Авдеевском направлении, где после прорыва в Очеретино россияне возобновили активные наступательные действия. Основными направлениями атак на прошлой неделе стали села Архангельское, Очеретино, Новопокровское, Новоалександровка, Новокалиново, Керамик и Сокол.

В результате постоянных штурмов россияне полностью захватили село Очеретино. Кроме того, почти полностью захвачено и село Архангельское – большинство села оккупировано, западные окраины остаются в серой зоне.

Также россияне оккупировали села Новокалиново и Керамик. После оккупации этих сел и Архангельского следующей целью россиян может стать село Калиново к северу от Очеретино.

Оккупационные войска почти вплотную подошли к селу Новоалександровка: восточные окраины села – в серой зоне. Кроме того, россияне пытаются атаковать в направлении трассы на Покровск, идущей на села Лозоватское и Прогресс.

Враг продолжает применять тактику "банзай-атак" и разрушения населенных пунктов с помощью управляемых авиабомб, которые десятками, а то и сотнями, ежедневно сбрасывает на фронтовые и прифронтовые территории.

Только за апрель 2024 года, по словам президента Владимира Зеленского, россияне применили более 3200 управляемых авиабомб. То есть более сотни в день.

Район Очеретино в начале недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация в районе Очеретино сейчас / Карта DeepStateMAP

Сложной была и ситуация в районе сел Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское. Неделей ранее нашим воинам удавалось сдерживать вражеское нашествие на этой линии, однако на этой неделе ситуация обострилась.

В результате россияне прорвались в Нетайлово и захватили восточную часть села. Также россияне продвинулись в направлении Уманского и Яснобродовки и южнее Первомайского.





Как за неделю изменилась ситуация к западу от Авдеевки / Карта DeepStateMAP

Купянское направление

Бои на Купянском направлении продолжаются постоянно, однако на прошлой неделе ситуация осложнилась на юго-востоке от Купянска. Там россияне прорвались в районе села Кисловки.

В итоге Кисловка почти полностью повторно оккупирована врагом. Также враг захватил большинство Котляровки.





Как изменилась ситуация в районе Кисловки / Карта DeepStateMAP

Стоит отметить, что россияне также продолжают штурмовые действия в районе Синьковки к северу от Купянска, однако наши воины отражают вражеские атаки.

Марьинское направление

Еще одним сложным отрезком с линии фронта является район Марьинки. Там также продолжаются активные штурмовые действия со стороны врага, и в условиях постоянных авианалетов и нехватки боеприпасов у наших воинов удерживать определенные позиции сложно.

Ожесточенные бои идут в окрестностях Красногоровки и в самом селе. Россияне штурмуют с двух направлений – со Старомихайловки, которая оккупирована еще со времен АТО/ООС, и Марьинки.



Как изменилась ситуация в районе Красногоровки / Карта DeepStateMAP

Успехи ВСУ

Несмотря на тяжелые условия, наши воины все же имеют успехи на поле боя. Начнем с очевидных, которые на карте боевых действий выделены синим цветом. На прошлой неделе наши бойцы смогли продвинуться в районе Ямполовки на Лиманском направлении.



Продвижение ВСУ возле Ямполовки / Карта DeepStateMAP

Из менее очевидного – уже которую неделю подряд наши воины отражают атаки в районе Часова Яра, не допуская прорыва врага в город. Стоит отметить, что накануне россияне получили приказ захватить город до 9 мая, теперь же их цель – ворваться туда до этого дня Но наши воины этого не допускают.

Это происходит в условиях постоянных атак и ударов со стороны россиян. Дроны, ракеты, артиллерия, КАБы – этими средствами россияне уничтожают город. Так, дом для 13 тысяч человек превращается в руины из-за россиян, и подобных примеров – масса.

Кроме того, после объявления об освобождении острова Нестрига россияне усилили атаки в этом направлении, однако безуспешно.

Также на прошлой неделе стало известно, что нашим воинам удалось расширить плацдарм в районе села Крынки на левом берегу Херсонской области. Хотя это также происходит в условиях сверхтяжелых боев.



Расширение плацдарма в Крынках / Карта DeepStateMAP

Силам обороны нужна поддержка

5 мая большинство населения нашей страны праздновало Пасху – самый большой христианский праздник, который принято праздновать в кругу родных людей. Однако из-за войны между родными расстояние тысячи километров.

Кто-то впервые, кто-то в третий раз, а то и в пятый раз отпраздновал Пасху в окопе, под звуки канонад и с оружием в руках. Любой праздник у украинцев сейчас возможен только потому, что мы свободны. Мы не покорены и не оккупированы. Но пока кто-то имеет возможность праздновать дома, кто-то вынужден быть в этот день на фронте.

Сколько еще таких праздников впереди? Точно не скажет никто. Но что можно сказать наверняка – чем больше общество будет равнодушно к войне и к нашим воинам, тем дольше это будет продолжаться. Только в единстве сила и только так можно выстоять.

Воинам нужна постоянная поддержка – словом и делом. И наименьшее, что может сделать каждый – задонатить нашим воинам на необходимое оружие и технику. Именно для этого работает наш благотворительный– здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.