Россияне продвигаются в Орловке и Тоненьком: как изменилась линия фронта за неделю

Россияне продолжают вести наступательные действия на восточных направлениях фронта и активизируются на южных направлениях. Наиболее критической ситуация остается на Авдеевском направлении.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 4 по 11 марта, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Продвижение россиян возле Авдеевки

Самой сложной ситуация остается к западу от Авдеевки. По сравнению с предыдущими неделями интенсивность продвижения врага снизилась, однако не снижается активность россиян на этом направлении.

Враг продолжает вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское. В частности оккупанты для штурмов используют бронетехнику и продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами.

Несмотря на это нашим воинам удается удерживать значительную часть рубежей и не допускать продвижений врага. В целом военные, аналитики и международная пресса отмечают, что наступление россиян замедляется.

Однако оккупанты продолжают продвигаться в селе Орловка, в которое они прорвались ранее. О полной оккупации села речь не идет, однако большинство населенного пункта захватили россияне.

Также оккупантам удалось захватить части сел Бердычи и Тоненькое.



Ситуация на Авдеевском направлении в начале недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Авдеевском направлении на конец недели / Карта DeepStateMAP

Но стоит отметить, что усилиям украинских воинов ситуацию на Авдеевском направлении удается стабилизировать.

Активизация россиян в районе Угледара

Ближе к концу прошлой недели россияне активизировали наступательные действия вблизи Угледара, а именно в направлении села Шевченко, что в 20 километрах от города. Результат вражеских штурмов пока точно неизвестен.

Ежедневно россияне проводят штурмовые действия для прорыва обороны. Однако Силы обороны прилагают все усилия, чтобы не допустить продвижений оккупантов.



Ситуация в районе села Шевченко в начале недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация в районе села Шевченко в начале недели / Карта DeepStateMAP

Россияне пытаются штурмовать Работино

Не дает покоя россиянам и село Работино в Запорожской области. Оккупанты постоянно ведут штурмовые действия на этом направлении с использованием бронетехники и тактики "мертвого десанта", как ее называют наши бойцы. То есть на бронемашинах россияне врываются в село, десантируются и пытаются закрепиться, однако часто колонны удается уничтожать еще до их прорыва или же оккупантов ликвидируют непосредственно на местах.

Несмотря на это изменений на карте боевых действий в течение недели не зафиксировано.



Ситуация в районе Работино / Карта DeepStateMAP

Информационная тишина сверхважна

На прошлой неделе нашим Силам обороны удалось сдерживать противника почти на всех направлениях наступления и даже выбить россиян с позиций севернее Марьинки. Это стало возможным благодаря титаническим усилиям.



Ситуация в районе Марьинки по состоянию на начало недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация в районе Марьинки по состоянию на начало недели / Карта DeepStateMAP

Стоит понимать, что отсутствие изменений на карте боевых действий не означает то, что на фронте ничего не происходит. Враг постоянно пытается идти в наступление и атакует с помощью разнообразного вооружения. Однако наши защитники и защитницы дают мощный отпор.

Еще один важный момент – мы должны всегда помогать армии и ни в коем случае не вредить Силам обороны. На днях командир 80-й ОДШБр в интервью "Украинской правде" заявил, что срыв информационной тишины помешал нашим воинам осенью 2022 года освободить город Кременная на Луганщине. Почему важно напомнить об этом сейчас?

Прежде всего, информационная тишина чрезвычайно необходима в условиях боевых действий. С большой долей вероятности можно сказать, что изменения на карте боевых действий, о которых мы говорим в еженедельных обзорах, произошли гораздо раньше, однако именно на той или иной неделе о них стало известно. Для любого продвижения наших защитников необходимо время для закрепления результата.

Во-вторых, во вражеских пабликах наблюдается активизация сообщений о ситуации на отдельных направлениях фронта, которую распространяют некоторые украинские каналы. Важно избегать распространения таких сообщений и ждать официальной информации от Генштаба ВСУ и других уполномоченных представителей военного командования по ситуации на тех или иных направлениях.

не нужно искать информацию во вражеских пабликах и тянуть ее в украинское информационное пространство, чтобы понимать, насколько трудно нашим воинам бороться с российскими захватчиками. Поэтому каждый из нас должен делать максимум для наших защитников и защитниц. Именно для этого работает наш– здесь вы всегда можете найти актуальные сборы на нужды наших защитников и защитниц. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.