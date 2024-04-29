Россияне оккупировали 3 села, ВСУ освободили остров Нестрига: как изменилась линия фронта за неделю

Оккупационные войска продолжают штурмы и попытки наступлений на ряде участков фронта. Наиболее сложной ситуация остается на Авдеевском направлении, где после прорыва в Очеретино враг продолжил активное наступление.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 22 по 28 апреля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Обратите внимание Что на самом деле происходит на фронте: Сырский подробно описал ситуацию на всех направлениях

Критическая ситуация на Авдеевском направлении

В течение прошлых недель наши воины ценой колоссальных усилий и даже жизней смогли фактически стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении. Однако прорыв врага в Очеретино неделей ранее снова обострил ситуацию.

Участок фронта от Новокалиново до Семеновки в течение прошлой недели был едва ли не самым сложным. Враг давил в направлении сел Новокалиново, Керамик, Очеретино, Соловьево, Бердичи и Семеновка. Направление атак врага указывает на то, что следующими целями оккупантов будут Архангельское, Новопокровское и Новоалександровка. Оккупанты подходят к окраинам последнего. Также враг прорвался в Нетайлово.

В результате штурмов враг оккупировал на прошлой неделе сразу 3 села – Бердычи, Соловьево и Семеновку. Последняя длительное время была в серой зоне. По Бердычев, то согласно карте DeepStateMAP, 99% села оккупировано. В этом селе наши воины несколько недель держали оборону. Удержание позиций в селе осложнилось прорывом россиян в Очеретино.

Восточная часть Новокалиново оккупирована, а большая часть села – в серой зоне. Под контролем ВСУ – западная часть населенного пункта. Кроме того, вероятно, россияне вошли в Керамик и смогли закрепиться в крайних домах. Почти половина села перешла в серую зону.

Сложной является ситуация в самом Очеретино, где продолжаются тяжелые бои. Под контролем Сил обороны остается север села. Большинство населенного пункта оккупирована врагом. Российские захватчики продолжают наступательные действия для движения по трассе в Покровск и Мирноград.

Ситуация на Авдеевском направлении в начале недели / Карта DeepStateMAP

Как выглядит линия фронта в районе Авдеевки сейчас / Карта DeepStateMAP

Ситуация в районе Марьинки

Сложной является и ситуация на Марьинском направлении, где основные боевые столкновения продолжаются в районах сел Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка.

Неделей ранее россияне закрепились на подступах к селу и смогли прорваться на южные окраины на юго-востоке. На прошлой неделе россияне продвинулись на юге села. Однако абсолютное большинство населенного пункта остается под контролем бойцов Сил обороны, которые дают отпор врагу.

Также россияне продвинулись южнее села Георгиевка. Продолжаются бои в районе Новомихайловки, абсолютное большинство которой оккупировал враг. А еще оккупанты приближаются к Парасковиевке, а половина села в серой зоне.



Район Марьинки в начале прошлой недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация в районе Марьинки по состоянию на сейчас / Карта DeepStateMAP

Контратака ВСУ возле Часового Яра

Между тем Силам обороны удается стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении и отражать вражеские штурмы, цель которых – прорыв в Часов Яр.

Однако город ежедневно обстреливают из артиллерии и атакуют авиабомбами, из-за чего целых домов там почти не осталось. Однако около 700 человек еще живут в городе. До вторжения город был домом для почти 13 тысяч человек.

В то же время вблизи села Ивановское, что на юго-востоке от города, Силам обороны удалось не только отразить вражеские атаки, но и пойти в наступление, в результате чего удалось отбросить противника. Однако в самом селе оккупанты смогли несколько продвинуться.



Ситуация возле Часового Яра в начале недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация возле Часового Яра сейчас / Карта DeepStateMAP

Прорыв россиян в Кисловке

Прошедшая неделя также обозначилась и активизацией врага к юго-западу от Купянска в районе села Кисловка. Там врагу, к сожалению, удалось прорваться. Враг закрепился в западной части села.

Россияне продолжают давить в этом направлении, надеясь на такой же сценарий, как и в Очеретино.





Как изменилась ситуация в районе Кисловки / Карта DeepStateMAP

Бои в районе Урожайного и Вербового

Россиянам не дают покоя освобожденные во время прошлогодней кампании территории. Поскольку немало российских ИПСО связаны с "провалом контрнаступления", для окончательного убеждения тех, кто ведется на российскую пропаганду, остается уничтожить последствия наступления. Очевидно, именно это россияне и пытаются воплотить.

Как и на прошлой неделе, россияне продолжают атаки в направлении села Урожайное, Донецкой области. Там зафиксированы продвижения вражеских войск. Также россияне пытаются атаковать и в направлении Старомайорского, однако наши воины отражают эти атаки.

Как изменилась ситуация возле Урожайного в течение недели / Карта DeepStateMAP

Также россияне продолжают давить на Работино, в том числе и со стороны села Вербово. Враг продолжает свои самоубийственные прорывы в само село и пытается наступать с востока. Со стороны Вербового зафиксировано продвижение врага.





Ситуация в районе Работино / Карта DeepStateMAP

Освобождение острова Нестрига

Острова в устье Днепра на Херсонщине фактически являются серой зоной, поскольку над ними трудно установить контроль в условиях огневого контроля с обеих сторон. Однако вечером 28 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силам обороны удалось взять под полный контроль остров Нестрига на юго-запад от Херсона в устье Днепра. Там наши воины подняли государственный флаг.

И пока это едва ли не единственный из островов в устье Днепра, который удалось вернуть под контроль Украины.

Освобожденный остров Нестрига / Карта DeepStateMAP

Бездействие приближает фронт

Ситуация на линии фронта остается сложной. Кроме уже упомянутых сегодня городов и сел, россияне атакуют и в направлениях Синьковки на Харьковщине, Тернов, Выемки, Раздоловки, Невельского в Донецкой области, Белогоровки на Луганщине, Новодаровки и Красного в Запорожье и в Крынках на Херсонщине. И это далеко не весь перечень, ведь россияне обстреливают чуть ли не каждый населенных пункт по всей линии соприкосновения и границы.

Если бы не наши воины, которые уже который год противостоят российскому нашествию, сдерживают превосходящего противника и наносят ему потери, то где бы была сейчас линия фронта? Наши военные сейчас в сверхсложных условиях делают все, чтобы враг не продвинулся дальше, однако ситуация динамична. У Часового Яра врага остановили, но сейчас сложная ситуация в Очеретино.

Воины делают все возможное и невозможное. Но это должны делать не только они, но и каждый из нас. В армии или для армии. Потому что бездействие делает линию фронта ближе к вашему дому.

И наименьшее, что каждый из нас может сделать – это поддержать финансово наших воинов донатами. Именно поэтому работает наш благотворительный– здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.