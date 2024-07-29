Бои за Песчаное и наступление россиян на Селидово: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии боевого соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Россияне прилагают все усилия для захвата таких городов как Часов Яр и Красногоровка, продолжаются бои в Волчанске. В то же время враг стремится подойти к Торецку и продвигается в направлении Селидово.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 22 по 28 июля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Продвижение врага на Купянском направлении

Основными точками боевых столкновений на Купянском направлении являются районы сел Синьковка, Степная Новоселовка и Песчаное. Именно в районе последнего на прошлой неделе врагу удалось продвинуться и захватить большинство села. Западные окраины Песчаного находятся в серой зоне. Вероятно, следующими целями врага на этом участке являются села Колесниковка и Глушковка, которые расположены на берегу реки Оскол. Враг стремится оттеснить Силы обороны за реку.



Как изменилась ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Нью-Йорке и штурмы в направлении Торецка

Уже на протяжении нескольких недель сложной остается ситуация на Торецком направлении. Враг с двух направлений пытается продвигаться к Торецку для дальнейшего захвата города. Основными точками боестолкновений стали Нью-Йорк и Железное. Однако стоит отметить, что по сравнению с прошлыми неделями ситуация на направлении сейчас в контексте продвижений врага имеет тенденцию к стабилизации. Силы обороны не дают врагу продвигаться в Нью-Йорке, хотя и постоянные атаки уничтожают поселок. Поэтому оккупанты решили проводить штурмовые действия в обход поселка и атакуют в направлении Пантелеймоновки, где и имели продвижение.

В Железном врагу удалось продвинуться, однако попытки врага зайти в Торецк остаются безуспешными.



Как изменилась ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Наступление на Селидово и окружение у Прогресса

Самым сложным на всей линии фронта остается Покровское направление. На прошлой неделе враг совершил прорыв в районе ранее захваченного села Прогресс и ведет штурмовые действия в сторону города Селидово.

В районе села Воздвиженка врага удалось остановить. Стоит отметить, что это последнее село, отделяющее линию соприкосновения и трассу Покровск – Константиновка.

После захвата села Прогресс возникла угроза окружения Сил обороны между Прогрессом и Лозоватским. По данным аналитиков DeepState, бойцы 31-й отдельной механизированной бригады попали в полное окружение ночью 25 июля. Однако благодаря слаженным действиям артиллерии, аэроразведки и смежных сил, два батальона бригады в полном составе смогли прорвать окружение и выйти.



Такой была ситуация на момент окружения / Карта DeepStateMAP

Кроме того, в районах сел Прогресс и Волчье россияне прорвались и начали наступать на Веселое, Сергеевку и Желанное. В долгосрочной перспективе враг стремится зайти в Покровск и захватить его, однако сейчас ситуация указывает на то, что оккупанты целят на Селидово. Сейчас линию соприкосновения и город разделяют около 10 километров.

Кроме того, оккупанты также продвигаются по линии Новоселовка Первая – Яснобродовка.



Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Красногоровке

Продолжаются городские бои в Красногоровке, юг которой полностью оккупирован. Сейчас бои продолжаются в центральной части города, а север – под контролем Сил обороны. Оборона города продолжается в условиях постоянных обстрелов и ударов ракетами и авиабомбами.

Как изменилась ситуация в Красногоровке / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Угледарском и Времовском направлениях

На прошлой неделе враг снова активизировался в районе Угледара, что происходит периодически. Оккупационным войскам удалось продвинуться в направлении села Водяное, что возле Угледара.





Угледарское направление / Карта DeepStateMAP

На Времовском направлении после захвата Урожайного враг продолжает давить дальше в направлении Макаровки. В течение прошлой недели продвижений там не зафиксировали, однако увеличилась серая зона между Урожайным и Макаровкой.



Времовское направление / Карта DeepStateMAP

Также серая зона увеличилась и на Роботинском выступе в районе Новопокровки. Однако вражеских продвижений на Ореховском направлении на прошлой неделе не зафиксировано.

Успех является результатом совместных усилий

Хотя в еженедельных обзорах мы рассказываем о тех направлениях, где линия соприкосновения изменилась, этой неделе стоит отметить и особенно те, где изменений не зафиксировано. Ведь сдерживание врага – сложная задача, и его наши воины выполняют.

Оккупанты давят на Луганщине – на села Андреевка, Макеевка и Белогоровка. Однако ни в одном из них продвижений не имеют. Также не имеет враг продвижений в районе Лимана, Северска и Часового Яра. Относительно последнего, то и продвижений не зафиксировано и в самом городе. Учитывая то, какие усилия прилагает враг и какие ресурсы привлекает для захвата Часового Яра – сдерживание оккупантов со стороны Сил обороны является чрезвычайно сложной задачей.

И сейчас сдерживание врага является успехом. В перспективе – освобождение нашей земли от оккупантов. Однако любой успех возможен только как результат совместных усилий. Наши воины делают титаническую и сверхважную работу, однако отсутствие поддержки тыла, работать все труднее. Поэтому каждый из нас должен руководствоваться простым принципом – "В армии или для армии".

Кроме того, не стоит забывать о том, с кем нам приходится воевать. Ровно 2 года назад россияне совершили ужасный теракт в Еленовке, убив 53 украинских пленных. Мы не можем забывать и должны делать все для того, чтобы враг был наказан.

Наименьшее, что может сделать каждый из нас – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный– здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.