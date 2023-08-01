ВСУ держат оборону на Купянском направлении, наступают на 3 других: карта боев за 1 августа

Россия продолжает пытаться наступать на Купянском направлении, однако украинские воины там мужественно держат оборону. Наши бойцы продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Наши военные закрепляются на достигнутых рубежах и из артиллерии бьют по целям противника, проводят контрбатарейную борьбу. Только за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

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Что происходит на линии фронта

Нанаправлениях – ситуация существенно не изменилась. Нанаправлениях – Россия ударила по авиации в районах Степного Сумской области и Удов на Харьковщине, осуществила минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. В частности, пострадали Сеньковка, Турья, Блешня, Бучки Черниговской области, Мефодиевка, Сытное, Стариковое, Могрица, Степок и Рясное в Сумской области и Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении – ВСУ успешно держат оборону и отразили атаки врагов восточнее Берестового на Харьковщине и возле Новоселовского Луганской области. Россия с авиации ударила в районе Дружелюбовки Донецкой области, из артиллерии и минометов – по более чем 10 населенным пунктам, в частности, Одрадном, Колодезном, Каменце, Фиголовке, Новомлинске и Западном Харьковской области.

Нанаправлении – Кремль из авиации ударил севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Под огнем вражеской артиллерии были Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Нанаправлении – враг ударил из артиллерии по более 10 населенных пунктах. В частности, Роздоловцы, Орехово-Василовцы, Григоровцы, Ивановском, Предтечином и Белой Горе Донецкой области.

Какая ситуация в районе Бахмута: смотрите на карте

Нанаправлении – Россия ударила из авиации в районах Нью-Йорка и Авдеевки, обстреляла Бердичи, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области. Нанаправлении – Кремль из авиации ударил в районе Красногоровки, ВСУ сдерживают врага в районах Марьинки и Победы. С артиллерии Кремль атаковал Марьинку, Победу, Георгиевку и Острое Донецкой области. Нанаправлении – Россия из авиации ударила в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего Кремль тщетно попытался восстановить утраченное положение и продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области. Нанаправлении – противник сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Из авиации ударили в районах Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области, из артиллерии по более чем 15 населенным пунктам.

Какая ситуация в Запорожском направлении: смотрите на карте



Какая ситуация на фронте: смотрите карту

ВСУ успешно ликвидируют врага

5 зенитно-ракетных комплексов противника;

тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек";

5 артиллерийских средств на огневых позициях;

2 станции радиоэлектронной борьбы;

склад боеприпасов;

5 районов сосредоточения личного состава россиян.

Нанаправлении – Россия продолжает сохранять военное присутствие. Враг атаковал из артиллерии более 25 населённых пунктов.Авиация сил обороны Украины нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам врага. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: