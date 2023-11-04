Враг не дает покоя Авдеевке, нападения на других направлениях: карта боевых действий 4 ноября

Украинские военные продолжают успешно противостоять нападениям российских оккупантов, а также где это возможно проводить контроперации. Попытки захватчиков захватить больше земли обернутся провалом.

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Смотрите также Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Какая ситуация на Востоке

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" навраг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Наши защитники отразили здесь около 10 атак противника.

на Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Верхнекаменского Донецкой области.

навраг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клещиевки, где наши защитники отбили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне пытались ударить по Клещиевке: смотрите на карте

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" навраг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили около 20 атак врага.

ВСУ держат оборону вокруг Авдеевки: смотрите на карте

Бои на Юге

навраг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены около 20 атак врага. навраг вел безуспешные штурмовые действия возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области.навраг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Роботино Запорожской области.

Ситуация вокруг села Роботино: смотрите на карте

Что происходит на Севере

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" нанаши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.В зоне ответственности ОСУВ "Север" наОперативная обстановка остается без существенных изменений. на

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.