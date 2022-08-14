Оккупанты ведут наступление в районе Павловки: карта боевых действий по состоянию на 14 августа

Украинские военные сдерживают российских оккупантов по всем направлениям. Самая сложная ситуация на Востоке, где Силы обороны остановили несколько наступлений противника, однако оккупанты не покидают попыток продвинуться вглубь нашей страны.

По состоянию на 14 августа тяжелейшей остается ситуация на Донбассе. Оккупанты обстреливают гражданских и военных из разных типов вооружения, в частности ракетами и артиллерией.

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Какая ситуация на Донбассе

На Славянском направлении, как говорится в сводке Генштаба ВСУ, враг производил огненное поражение из танков и реактивной артиллерии недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины. В районе Долины пытался прорвать оборону наших подразделений, но украинские воины отразили штурм оккупантов.

В Донецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении российские оккупанты нанесли авиаудары близ Спирного . Также войска агрессора предприняли попытку разведки боем в районе Серебрянки, но после огневого поражения от украинских воинов отошли.



Карта боевых действий в Украине / Скриншот Liveuamap

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение недалеко от Спорного, но безуспешно и отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.

В Бахмутском направлении враг из артиллерии и танков обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов и позиции Сил обороны. россияне нанесли авиационные удары в районах Соледара и Веселой Долины. Противник вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Враг предпринял попытку ведения разведки боем вблизи Соледара, однако потерпел огненное поражение и скрылся. Также противник вел наступательные действия в районе Зайцево, однако тоже безуспешно и отошел. Бои продолжаются.

На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки. Враг продолжил воздушную разведку БПЛА. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, но безуспешно и отошел. В районе населенного пункта Первомайские боевые действия продолжаются.

В Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Пречистовки и Угледара. Воздушную разведку вел БПЛА оперативно-тактического уровня.



В районе Павловки продолжаются боевые действия / Скриншот Liveuamap

Совершил попытку ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, после огневого поражения отошел. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Павловка, где боевые действия продолжаются. Развернул и активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

Ситуация на Севере и Харьковщине

На Волынском, Полесском и Северском направлениях, как сообщили в Генштабе ВСУ, обстановка не претерпела существенных изменений. На Северском направлении идет ротация подразделений Западного военного округа. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов с территории российской федерации.

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На Харьковском направлении оккупанты продолжают огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживают высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.

Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Питомник, однако безуспешно, понес потери и отошел. Враг нанес авиационные удары возле Победы, Ртищевки и Питомника. Принимает меры по логистическому обеспечению подразделений и пополнению потерь.

Враг пытается удержать позиции на Юге

В Генштабе ВСУ информируют, что на Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций.



Враг пытается удержать позиции на Юге / Скриншот Liveuamap

Враг продолжает ведение разведки БПЛА. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.

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