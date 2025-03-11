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24 Канал Новости Украины ВСУ отбросили оккупантов в Донецкой области, россияне продвинулись на Курщине: DeepState обновили карту
11 марта, 18:22
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ВСУ отбросили оккупантов в Донецкой области, россияне продвинулись на Курщине: DeepState обновили карту

Ирина Марцияш
Основні тези
  • DeepState сообщили об обновлении карты днем 11 марта.
  • ВСУ отбросили врага возле Новоселки.
  • Оккупанты продвинулись возле Мирного и Зозулевки.

Российские войска продвинулись в Курской области. В то же время воины ВСУ отбросили оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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ВСУ отбросили врага в Донецкой области

Днем 11 марта аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, украинские защитники отбросили вражеские силы в Донецкой области.

Также указывается, что агрессор продвинулся в Курской области.

Силы Обороны Украины отбросили врага возле Новоселки. Противник продвинулся возле Мирного и Зозулевки,
– говорится в сообщении.

Украинские защитники отбросили оккупантов возле Новоселки: смотрите на карте

Враг продвинулся вблизи Мирного: смотрите на карте

Агрессор продвинулся возле Зозулевки: смотрите на карте