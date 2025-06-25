Враг оккупировал Андреевку и Константинополь в Донецкой области и имеет еще несколько продвижений, – Deep State

Вражеские силы не оставляют намерения захватить украинские территории. Аналитики DeepState пишут, что противник оккупировал Андреевку и Константинополь.

Захватчики также продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Силы обороны провели удачный рейд под Херсоном, оккупанты продвинулись на Сумщине: обзор фронта ISW

Где продвинулись россияне

В DeepState обновили карту около 1 часа дня 25 июня. Согласно их данным, захватчики продвинулись возле 3 населенных пунктов.

Аналитики также пишут, что враг оккупировал Андреевку и Константинополь.

Враг оккупировал Андреевку и Константинополь, а также продвинулся возле Алексеевки, Днепроэнергии и в Шевченке,

– говорится в сообщении.

Важно! Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока нет.

Ситуация возле Андреевки: смотрите на карте

Какова ситуация вблизи Константинополя: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Алексеевки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись вблизи Днепроэнергии: смотрите на карте

Противник продвинулся в Шевченке: смотрите на карте

Смотрите также Оккупанты продолжают давить на фронте: враг активизирует наступление на Покровском направлении

К слову, в течение минувших суток зафиксировано 151 боевое столкновение. По состоянию на утро 25 июня по уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 64 авиационных ударов, применил 9 ракет и сбросил 118 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6338 обстрелов, в частности 106 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3943 дронов-камикадзе.