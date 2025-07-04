Россия оккупировала 2 села на Харьковщине и имеет еще несколько продвижений: карты DeepState за 4 июля

ВСУ продолжают оборонять Украину от российского нашествия. К сожалению, оккупанты снова продвинулись возле ряда населенных пунктов.

Также им удалось оккупировать два села. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Более 50 атак на Покровском направлении и обстрелы Курщины: карта боевых действий 3 июля

Где на фронте продвинулась Россия

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в полночь 4 июля.

По их данным, российская армия оккупировала село Меловое и Строевка на Харьковщине.

Враг оккупировал Меловое: смотрите на карте

Россия оккупировала Строевку: смотрите на карте

Кроме того, оккупанты имели успехи еще на 3 участках. В частности, они продвинулись возле Тополей на Харьковщине и Федоровки на Донетчине.

Враг продвинулся возле Тополей: смотрите на карте

Оккупанты имеют продвижение у Федоровки: смотрите на карте

Также российская армия продвинулась в Поддубном Донецкой области.

Враг имеет успехи в Поддубном: смотрите на карте

К слову, ранее аналитики DeepState сообщали, что россияне в июне 2025 года оккупировали более полутысячи квадратных километров.

Враг имел 29% продвижений на Новопавловском и 27% на Покровском направлениях, а также 18% – на Сумщине.