Силы обороны Украины восстановили позиции возле Котлино: обновленная карта DeepState
- Силы обороны Украины восстановили позиции возле Котлиного в Донецкой области, освободив 4,41 километра территории.
- Россия продолжает наступательные действия с целью оккупации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Российские захватчики проводят наступления на позиции ВСУ, но украинские защитники успешно дают им отпор. За сутки враг продвинулся в трех населенных пунктах, а Силы обороны восстановили ранее утраченные позиции.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили 9 апреля.
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Где ВСУ имеют успехи, а где продвинулись оккупанты
По информации аналитиков DeepState, за прошедшие сутки Вооруженным Силам Украины удалось восстановить свои позиции у Котлиного, что в Донецкой области. Площадь освобожденной территории составляет 4, 41 километра.
ВСУ восстановили утраченные позиции в Донецкой области: показываем на карте
Однако враги также активно наступают в области, в частности и на Покровском направлении. Там россияне имеют три тактические задачи. Это, в частности, оккупация Покровска и продвижение к Константиновке. Однако беспилотники ВСУ и контратаки со стороны украинской армии не позволяет противнику выполнить свои планы.
Враг продвинулся возле Катериновки, Калинового и Надиевки,
– говорится в сообщении DeepState.
Ситуация возле Катериновки: карта
Продвижение оккупантов к Калиновому: показываем на карте
Ситуация возле Надиевки: карта
Главнокомандующий ВСУ в недавнем интервью отметил, что Россия все еще не изменила свои планы по полной оккупации Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонской и Запорожской. Также оккупанты уже начали наступать на Сумщину и Харьковщину, где хотят создать буферную зону.