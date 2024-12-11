Оккупанты продвинулись в Торецке и ряде населенных пунктов: обновление карты DeepState

Российская армия с помощью штурмов и наступлений имеет продвижение в сразу несколько населенных пунктов. В то же время Силы обороны также имеют успехи на определенном участке, оттеснив врага.

Тяжелая ситуация возле Торецка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию аналитиков DeepState. Там также обнародовали обновленную карту боев от 11 декабря 2024 года.

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Где продвинулись россияне

Вооруженные Силы Украины смогли выбить врага из поселка Константинопольское, принадлежащего Кураховской городской общине Покровского района Донецкой области. Однако, к сожалению, у россиян, согласно обнародованной информации, есть продвижение в ряде населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Торецка, Разлива, Пушкино, Черкасской Конопельки, в Курахово, Шевченко, Сонцовки,

– говорится в сообщении аналитиков.

Что происходит в Торецке: смотрите на карте

Противник имеет успехи у Разлива: смотрите на карте

Россияне наступают возле Пушкино: смотрите на карте

Ситуация возле Черкасской Конопельки в Курской области: смотрите на карте

Захватчики имеют продвижение возле Курахово: смотрите на карте

Враг имеет успехи в Шевченко: смотрите видео

Сонцовка под наступлением российской армии: смотрите на карте

Напомним, накануне, по данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Сонцовке, Новотроицком и Шевченко.