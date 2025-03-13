Россия продвинулась возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области: карта DeepState за 13 марта

Продолжается ожесточенная борьба ВСУ против оккупационной армии России. К сожалению, россияне снова продвинулись возле нескольких населенных пунктов.

Где на фронте продвинулась Россия

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 13 марта.

По их данным, российская армия продвинулась возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Так, россияне имеют продвижение в Белогоровке и у Григорьевки, что неподалеку Северска.

Россия продвинулась в Белогоровке: смотрите на карте

Враг имеет продвижение вблизи Григорьевки: смотрите на карте

Также оккупационные войска продвинулись возле Днепроэнергии Волновахского района.

Россия имеет продвижение вблизи Днепроэнергии: смотрите на карте

Напомним, что об обострении ситуации в Донецкой области сообщали аналитики ISW. По их данным, на этом направлении продолжаются активные боевые действия. К счастью, ВСУ имеют некоторые успехи в Торецке и под Покровском.