Враг оккупировал Ровнополь, есть продвижение в районах 7 населенных пунктов: карта DeepState

Россияне продолжают давить на фронте и не оставляют попыток продвинуться вглубь украинских территорий. В частности, противнику удалось оккупировать Ровнополь.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики обновили свою карту в ночь на 15 ноября.

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Где россияне имели успех на фронте

Аналитики Deepstate сообщили, что россиянам удалось захватить Ровнополь и продвинуться в районе 7 населенных пунктов: Плехово, Новая Ильинка, Новодмитровка, Петровка, Антоновка, Вознесенка и Новоселидовка.

Несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике, россияне продолжают давить на позиции украинских защитников. В частности, им таки удалось захватить село Ровнополь в Донецкой области.

Какая ситуация в Ровнополе: смотрите на карате

Также оккупантам удалось продвинуться возле села Плехово, расположенного неподалеку Суджи в Курской области.

Оккупанты давят в Курской области: смотрите на карте

Враг имеет частичный успех на Кураховском направлении. Оккупанты продвинулись возле села Новая Ильинка, Антоновка, Вознесенка и Новоселидовка.

Оккупанты продвигаются на Кураховском направлении: смотрите на карте

Также россияне давят на Покровском направлении и имеют продвижение вблизи села Петровка.

Оккупанты атакуют вблизи Петровки: смотрите на карте