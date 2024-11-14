Враг оккупировал Ильинку и продвинулся возле 4 населенных пунктов, – DeepState

Российская армия оккупировала Ильинку в Донецкой области. Противник также продвинулся в 4 населенных пунктах в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные проекта DeepState. Обновили свою карту аналитики ночью 14 ноября.

К теме Россияне сконцентрировались на двух направлениях в Донецкой области, – Генштаб

Где продвинулся враг за последнее время на фронте

Согласно обновлению карты аналитиков, россияне оккупировали Ильинку в Донецкой области. Также противник имел успехи и продвижение вблизи 3 населенных пунктов в Донецкой области и 1 – в Харьковской.

Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и Купянска,

– говорится в отчете.

Россияне оккупировали Ильинку в Донецкой области: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Дальнего: смотрите на карте

Оккупанты имели успех у Новодонецкого: смотрите на карте

Захватчики наступали возле Трудового: смотрите на карте

У россиян есть продвижение возле Купянска в Харьковской области: смотрите на карте

К слову, в обновлении ночью 13 ноября DeepState писало, что враг продвинулся возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке.