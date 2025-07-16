Оккупанты имели продвижение в Харьковской и Донецкой областях, – DeepState

Российские захватчики продолжают иметь частичный успех на фронте. На этот раз оккупантам удалось продвинуться в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 15 июля.

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Где россиянам удалось продвинуться на фронте?

По данным экспертов, оккупанты имели успех на Купянском направлении в Харьковской области. На Донецкой области врагу удалось продвинуться на Покровском и Новопавловском направлениях.

Враг продвинулся возле Амбарного, Удачного, Толстого и Федоровки,

– написали в DeepState.

Какая ситуация возле Амбарного: смотрите на карте

Что происходит возле Удачного: смотрите на карте

Как изменился фронт возле Толстого: смотрите на карте

Где проходит линия боевого столкновения возле Федоровки: смотрите на карте

К слову, в предыдущем обновлении аналитики DeepState сообщали, что россияне оккупировали село Багатир в Донецкой области. Враг также продвинулся возле Разино, Новохатского, в Толстом, Алексеевке и Малиновке.