Оккупанты имели продвижение в Харьковской и Донецкой областях, – DeepState
- Российские оккупанты продвинулись в Харьковской области на Купянском направлении и в Донецкой области на Покровском и Новопавловском направлениях.
- Успехи врага зафиксированы возле населенных пунктов Амбарное, Удачное, Толстой и Федоровка.
Российские захватчики продолжают иметь частичный успех на фронте. На этот раз оккупантам удалось продвинуться в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 15 июля.
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Где россиянам удалось продвинуться на фронте?
По данным экспертов, оккупанты имели успех на Купянском направлении в Харьковской области. На Донецкой области врагу удалось продвинуться на Покровском и Новопавловском направлениях.
Враг продвинулся возле Амбарного, Удачного, Толстого и Федоровки,
– написали в DeepState.
Какая ситуация возле Амбарного: смотрите на карте
Что происходит возле Удачного: смотрите на карте
Как изменился фронт возле Толстого: смотрите на карте
Где проходит линия боевого столкновения возле Федоровки: смотрите на карте
К слову, в предыдущем обновлении аналитики DeepState сообщали, что россияне оккупировали село Багатир в Донецкой области. Враг также продвинулся возле Разино, Новохатского, в Толстом, Алексеевке и Малиновке.