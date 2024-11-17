Россия оккупировала Григорьевку и продвинулась возле 3 населенных пунктов: карта DeepState 17 ноября
Российская армия продолжает давить на фронте и делает попытки продвинуться дальше. К сожалению, ей удалось оккупировать один из населенных пунктов в Донецкой области.
Также россияне продвинулись еще на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Сложнее всего на Покровском и Кураховском направлениях: сводка Генштаба по состоянию на 16 ноября
Где продвинулись россияне за последние сутки
Аналитики DeepState обновили свою карту в ночь на 17 ноября. Изменения на фронте за последние сутки касаются Донецкой области.
По данным DeepState, Силы обороны восстановили свое положение в селе Макаровка Донецкой области.
ВСУ восстановили свое положение в Макаровке: смотрите на карте
Несмотря на эту успешную операцию ВСУ в Донецкой области, Россия несколько продвинулась на Кураховском и Покровском направлениях, где ситуация, по данным Генштаба, наиболее напряженная.
Так, врагу удалось оккупировать село Григорьевка.
Враг оккупировал Григорьевку: смотрите на карте
Также аналитики сообщают, что российская армия имеет еще три продвижения: у Берестков, а также в Новой Ильинке и Дальнем.
Враг продвинулся возле Берестков: смотрите на карте
Зафиксировано продвижение россиян в Новой Ильинке: смотрите на карте
Российская армия продвинулась в Дальнем: смотрите на карте