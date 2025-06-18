Оккупанты продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях, – DeepState

Российские захватчики продолжают иметь частичный успех на фронте. Врагу удалось продвинуться в Сумской и Донецкой областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили ночью 18 июня.

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Где именно удалось продвинуться россиянам на фронте

По данным экспертов, россияне продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях.

В Сумской области враг имел частичный успех на Северо-Слобожанском направлении, а в Донецкой области – на Покровском.

Враг продвинулся возле Юнаковки, Мирного и Зари,

– написали в DeepState.

Какая ситуация возле Юнаковки: смотрите на карте

Что происходит вблизи Мирного: смотрите на карте

Как изменился фронт возле Зари: смотрите на карте

К слову, ранее аналитики DeepState писали, что враг продвинулся возле Яблоновки, Гродовки, Комара, в Запорожье и Федоровке. Успехи у оккупантов также состоялись в Сумской и Донецкой областях.