Россияне продвинулись вблизи 4 населенных пунктов: DeepState обновили карту
Российская армия не покидает территорию Украины. Известно, что вражеские силы продвинулись возле 4 населенных пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.
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Где продвинулись оккупанты
Поздно вечером 27 января аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись возле 4 населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Дачного, Андреевки, Славянки и Новоандреевки,
– говорится в сообщении.
Противник продвинулся возле Дачного: смотрите на карте
Вражеские силы продвинулись вблизи Андреевки: смотрите на карте
Враг продвинулся возле Славянки: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись возле Новоандреевки: смотрите на карте