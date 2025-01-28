Россияне продвинулись вблизи 4 населенных пунктов: DeepState обновили карту

Российская армия не покидает территорию Украины. Известно, что вражеские силы продвинулись возле 4 населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление карты DeepState.

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Где продвинулись оккупанты

Поздно вечером 27 января аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись возле 4 населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Дачного, Андреевки, Славянки и Новоандреевки,

– говорится в сообщении.

Противник продвинулся возле Дачного: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись вблизи Андреевки: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Славянки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Новоандреевки: смотрите на карте