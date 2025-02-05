Россия продвинулась на Харьковщине, а ВСУ восстановили позиции в Донецкой области: карты DeepState 5 февраля

Продолжается ожесточенная борьба Сил обороны против российских захватчиков. К сожалению, россияне снова имеют несколько продвижений.

Однако, ВСУ также удалось восстановить свои позиции на одном из направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Изменения на фронте по состоянию на 5 февраля

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 5 февраля.

Согласно их данным, Силы обороны Украины восстановили позиции у Надиевки на Покровском направлении.

ВСУ продвинулись возле Надиевки: смотрите на карте

К сожалению, российская армия также имеет продвижение. Речь идет о Харьковской области.

Так, враг продвинулся возле трех населенных пунктов – Западного, Кондрашовки и Тополей.

Оккупанты продвинулись возле Западного: смотрите на карте

Россияне имеют продвижение возле Кондрашовки: смотрите на карте

Россия продвинулась возле Тополей: смотрите на карте

Аналитики DeepState также уточнили район Александрополя в Донецкой области.

Какая ситуация возле Александрополя: смотрите на карте

Напомним, что в ISW также сообщают о продвижении российских войск под Купянском.