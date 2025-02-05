Однак, ЗСУ також вдалося відновити свої позиції на одному із напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Атаки ворога тривали на всіх фронтах, але ISW зафіксував просування лише на одному напрямку

Зміни на фронті станом на 5 лютого

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 5 лютого.

Згідно із їхніми даними, Сили оборони України відновили позиції біля Надіївки на Покровському напрямку.

ЗСУ просунулися біля Надіївки: дивіться на карті

На жаль, російська армія також має просування. Йдеться про Харківщину.

Так, ворог просунувся біля трьох населених пунктів – Западного, Кіндрашівки та Тополів.

Окупанти просунулися біля Западного: дивіться на карті

Росіяни мають просування біля Кіндрашівки: дивіться на карті

Росія просунулася біля Тополів: дивіться на карті

Аналітики DeepState також уточнили район Олександрополя на Донеччині.

Яка ситуація біля Олександрополя: дивіться на карті

Нагадаємо, що в ISW також повідомляють про просування російських військ під Куп'янськом.