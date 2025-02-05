Однак, ЗСУ також вдалося відновити свої позиції на одному із напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Атаки ворога тривали на всіх фронтах, але ISW зафіксував просування лише на одному напрямку
Зміни на фронті станом на 5 лютого
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 5 лютого.
Згідно із їхніми даними, Сили оборони України відновили позиції біля Надіївки на Покровському напрямку.
ЗСУ просунулися біля Надіївки: дивіться на карті
На жаль, російська армія також має просування. Йдеться про Харківщину.
Так, ворог просунувся біля трьох населених пунктів – Западного, Кіндрашівки та Тополів.
Окупанти просунулися біля Западного: дивіться на карті
Росіяни мають просування біля Кіндрашівки: дивіться на карті
Росія просунулася біля Тополів: дивіться на карті
Аналітики DeepState також уточнили район Олександрополя на Донеччині.
Яка ситуація біля Олександрополя: дивіться на карті
Нагадаємо, що в ISW також повідомляють про просування російських військ під Куп'янськом.