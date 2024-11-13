Оккупанты продвигаются возле Курахово и еще 9 населенных пунктов: карта DeepState
Россия продолжает давить чуть ли не на всех участках фронта. Оккупантам удалось продвинуться в районе 10 населенных пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В ночь на 13 ноября аналитики обновили свою карту.
Смотрите также В DeepState рассказали, готовит ли враг "большое" наступление на Запорожье
Где зафиксировано продвижение россиян на фронте
Аналитики DeepState сообщили, что оккупанты в течение суток 12 ноября смогли продвинуться в районе 10 населенных пунктов: Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке.
Заметим, что Колесниковка – село в Купянском районе Харьковской области.
Оккупанты вплотную приблизились к Колесниковке: смотрите на карте
Лиман Первый также расположен в Купянском районе Харьковской области.
Оккупанты продвигаются вблизи Лимана Первого: смотрите на карте
Синьковка также расположена в Купянском районе и граничит с Лимон Первым.
Какая ситуация вблизи Синьковки: смотрите на карте
Пустынка – село в Покровском районе Донецкой области.
Враг продвинулся вблизи Пустынки: смотрите на карте
Новодаровка – село в Украине, в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области.
Оккупанты приблизились к Новодаровке: смотрите на карте
Село Дальнее расположено в Покровском районе Донецкой области.
Россияне уже на подступах к Дальнему: смотрите на карте
Курахово – город, который также расположен в Покровском районе Донецкой области.
Российские войска все ближе к Курахово: смотрите на карте
Новоселидовка расположена также в Покровском районе Донецкой области.
Россияне атакуют вблизи Новоселидовки: смотрите на карте
Ильинка – село в Покровском районе Донецкой области.
Оккупанты приближаются к Ильинке: смотрите на карте
Юрьевка также расположена в Покровском районе Донецкой области.
Россияне давят вблизи Юрьевки: смотрите на карте