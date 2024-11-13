Оккупанты продвигаются возле Курахово и еще 9 населенных пунктов: карта DeepState

Россия продолжает давить чуть ли не на всех участках фронта. Оккупантам удалось продвинуться в районе 10 населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В ночь на 13 ноября аналитики обновили свою карту.

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Где зафиксировано продвижение россиян на фронте

Аналитики DeepState сообщили, что оккупанты в течение суток 12 ноября смогли продвинуться в районе 10 населенных пунктов: Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке.

Заметим, что Колесниковка – село в Купянском районе Харьковской области.

Оккупанты вплотную приблизились к Колесниковке: смотрите на карте

Лиман Первый также расположен в Купянском районе Харьковской области.

Оккупанты продвигаются вблизи Лимана Первого: смотрите на карте

Синьковка также расположена в Купянском районе и граничит с Лимон Первым.

Какая ситуация вблизи Синьковки: смотрите на карте

Пустынка – село в Покровском районе Донецкой области.

Враг продвинулся вблизи Пустынки: смотрите на карте

Новодаровка – село в Украине, в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области.

Оккупанты приблизились к Новодаровке: смотрите на карте

Село Дальнее расположено в Покровском районе Донецкой области.

Россияне уже на подступах к Дальнему: смотрите на карте

Курахово – город, который также расположен в Покровском районе Донецкой области.

Российские войска все ближе к Курахово: смотрите на карте

Новоселидовка расположена также в Покровском районе Донецкой области.

Россияне атакуют вблизи Новоселидовки: смотрите на карте

Ильинка – село в Покровском районе Донецкой области.

Оккупанты приближаются к Ильинке: смотрите на карте

Юрьевка также расположена в Покровском районе Донецкой области.

Россияне давят вблизи Юрьевки: смотрите на карте